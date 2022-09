Celtic x Rangers: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Escocês

Jogo acontece neste sábado (3), pela sexta rodada do Escocês; veja como acompanhar na TV e na internet

Celtic e Rangers fazem clássico na manhã deste sábado (3), em Glasgow, às 8h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Escocês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Líder do torneio com 100% de aproveitamento e com 15 pontos, o Celtic quer mais um triunfo para abrir distância na ponta da tabela e não possui desfalques confirmados.

Já o Rangers é o vice-líder, com 13 pontos, e vai em busca da vitória para ultrapassar o rival e assumir o primeiro lugar

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Celtic venceu nove, o Rangers nove, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Hatate, McGregor, O'Riley; Abada, Furuhashi, Jota.

Possível escalação do Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Kamara; Tillman, Lawrence, Kent; Colak.

Desfalques da partida

Celtic:

sem desfalques confirmados.

Rangers:

Ben Davies, John Souttar e Filip Helander: lesionados.

Quando é?

JOGO Celtic x Rangers DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Celtic Park, Glasgow - SLD HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Celtic

JOGO CAMPEONATO DATA Ross County x Celtic Premiership 31 de agosto de 2022 Dundee United 0 x 9 Cetic Premiership 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Celtic x Real Madrid Champions League 6 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Celtic x Livingston Premiership 10 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Rangers

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 3 x 1 Queen of the South Premiership 30 de agosto de 2022 Rangers 4 x 0 Ross County Premiership 27 de agosto de 2022

Próximas partidas