Ceará x Sampaio Corrêa: escalação, desfalques e mais da Copa do Nordeste 2022

O Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado (12), na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O Vozão aparece na liderança do grupo B com sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto o Sampaio Corrêam aparece na quinta posição do grupo A com três pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o técnico Tiago Nunes terá o retorno do atacante Cléber, que cumpriu suspensão na goleada aplicada sobre o Globo por 5 a 0, enquanto o João Ricardo deve retomar a vaga de titular.

"Eu tenho repetido que o nosso elenco é competitivo. Somos uma equipe de coração, que está trabalhando forte, temos uma equipe de qualidade, sem dúvida alguma. A gente vai usando do jogo para colocar os jogadores em ação e aumentar a competitividade em busca da titularidade", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa entra em campo com uma grande lista de desfalques, como o lateral-esquerdo João Victor, o zagueiro Allan Godói e os atacantes Gabriel Poveda, Pimentinha e Luiz Paulo.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richardson, Marlon, Lima, Vina, Mendoza, Zé Roberto.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateusinho, Joécio, Nilson Júnior, Eloir, Wesley Dias, Ferreira, Soares, Wendson, Thiago André, Eron.

DESFALQUES

Ceará:

Richard Coelho: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Bruno Pacheco: lesionado

Fernando Sobral e Erick: transição física

Sampaio Corrêa:

João Victor, Allan Godói, Pimentinha, Luiz Paulo e Gabriel Poveda

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará x Sampaio Corrêa será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, pelo Nordeste FC, no pay-per-view, e pelo Star+, neste sábado, no Castelão.