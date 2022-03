Ceará x CRB: onde assistir ao vivo, horário e informações das quartas de final da Copa do Nordeste 2022

O Ceará enfrenta o CRB nesta quinta-feira (24), no Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Nordeste FC - clique aqui e veja mais informações sobre o serviço, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x CRB DATA Quinta-feira, 24 de março de 2022 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o pay-per-view do Nordeste FC, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (24), no Castelão.

Mais um dia de preparação para a decisão! 👊



📸 Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC #Brisanet pic.twitter.com/an1CnOEr42 — Ceará SC | #UnidosSomosImbatíveis (@CearaSC) March 22, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Com mais de 15 mil ingressos, o Ceará tem a vantagem de decidir as quartas de final em casa após ter avançado na liderança geral da Copa do Nordeste.

"O Ceará tem se destacado já há algum tempo por fazer boas campanhas na primeira fase. CRB é um adversário competitivo, que fez uma boa primeira fase e que a gente sabe que vai fazer um grande jogo contra a gente", afirmou o técnico Tiago Nunes à TV Vozão.

Do outro lado, o CRB encerrou a primeira fase na quarta posição do Grupo B, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Ceará

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Tuna Luso Copa do Brasil 16 de março de 2022 Campinense 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ceará Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Ceará x Botafogo Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CSE 0 x 1 CRB Alagoano 12 de março de 2022 Fortaleza 2 x 0 CRB Copa do Nordeste 19 de março de 2022

Próximas partidas