Ceará x CRB: escalação, desfalques e mais do jogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2022

O Ceará enfrenta o CRB nesta quinta-feira (24), no Castelão, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Após ter avançado em primeiro no Grupo B, com 18 pontos, e na liderança geral da Copa do Nordeste, o Ceará tem a vantagem de decidir as quartas de final em casa.

Já o CRB encerrou a primeira fase na quarta posição, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o técnico Tiago Nunes não tem suspensos, mas conta com uma lista extensa no departamento médico: Jael, Marcos Ytalo, Iury Castilho, Richard Coelho e Michel Macedo.

Do outro lado, o CRB não sabe sabe se poderá contar com Diego Ivo, com dores musculares, enquanto o zagueiro Gilvan, suspenso, é desfalque certo. Iago Mendonça e Wellington Carvalho brigam por uma vaga.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richardson, Lindoso, Lima; Vina, Mendoza, Cléber.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça (Wellington Carvalho) e Guilherme Romão; Yago, Marthã (Wallace) e Diego Torres (Rafael Longuine); Richard, Marcinho e Anselmo Ramon.

DESFALQUES

CEARÁ:

Jael, Marcos Ytalo, Iury Castilho, Richard Coelho e Michel Macedo: departamento médico

CRB:

Gilvan: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará x CRB será transmitido ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Nordeste FC - clique aqui e veja mais informações sobre o serviço, na internet.