Ceará x Botafogo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Ceará e Botafogo se enfrentam neste domingo de Páscoa (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), no Castelão. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, um ano e meio após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 20210. Na ocasião, o time cearense venceu por 2 a 1.

Na rodada de estreia do campeonato, o Ceará venceu o Palmeiras por 3 a 2, enquanto os cariocas buscam a primeira vitória após a derrota para o Corinthians por 3 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o Ceará não poderá contar com Vina, suspenso após cartão vermelho contra o Palmeiras.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior terá o retorno de Nino Paraíba, que cumpriu suspensão na última rodada.

Já o Botafogo, que terá a estreia de Luís Castro no comando da equipe, não poderá contar com Gatito Fernández, com dores no joelho direito. Assim, Diego Loureiro deve assumir o gol.

HOJE TEM JOGO DO BOTAFOGO, O GLORIOSO É O MEU GRANDE AMOR 🎵🔥 #DiaDeFogo pic.twitter.com/LHuLvM2XSp — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 17, 2022

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Richard, Rodrigo Lindoso, Lima; Mendoza, Zé Roberto.

Possível escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Saravia, Sampaio, Kanu e Hugo; Patrick de Paula, Oyama, Lucas Piazon e Chay; Victor Sá e Erison.

DESFALQUES

CEARÁ:

Jael, Marcos Ytalo, Victor Luis e Dentinho: departamento médico

Vina: suspenso (cartão vermelho)

BOTAFOGO:

Gatito Fernández: dores no joelho

Carli: lesionado

Matheus Nascimento: liberado por questão familiar

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Neuza Ines Back - SP

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira - CE

VAR: Rodrigo D Alonso - SC

Auxiliar VAR: Helton Nunes - SC

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará e Botafogo será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo, no Castelão.