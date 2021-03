Ceará x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será disputado neste sábado (6), pela Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Vitória se enfrentam neste sábado (6), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na plataforma NordesteFC, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Vitória DATA Sexta-feira, 06 de março de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral Silva (PE) e John Andson Alves (PE)

Quarto árbitro: Renato Pinheiro (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca a primeira vitória na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Ceará

O SBT, na TV aberta, e a plataforma NordesteFC, na internet, transmitem o jogo deste sábado (6), às 16h (de Brasília). Aqui na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com um empate com o ABC por 1 a 1 na Copa do Nordeste, o Ceará aparece na segunda posição do grupo A, com um ponto, dois a menos que o líder Bahia, e volta a campo no clássico com o Vitória neste sábado.

Para o duelo, o Vozão não terá nenhuma baixa, e ainda terá os retornos de Luiz Otávio, Fabinho e Fernando Sobral.

Mais um dia de treino focado no próximo confronto. 👊🏁



📸 Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/MAlFT1WaXE — Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 4, 2021

Do outro lado, o Vitória venceu o Santa Cruz por 2 a 0 na primeira rodada, e é momentâneamente líder do grupo B, ao lado de Altos e Fortaleza.

O clássico é marcado por um equilíbrio histórico. Em 44 jogos disputados entre as equipes, foram 16 triunfos do Vitória, 13 do Ceará, e 15 empates.

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu.

Provável escalação do Vitória: Yuri; Van, Wallace, João Victor e Leocovick; Guilherme Rend (Paulo Vitor), Fernando Neto e Dudu; Vico, Ruan Nascimento (Gabriel Santiago) e Samuel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 26 de fevereiro de 2021 ABC 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 2 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Ceará Copa do Nordeste 13 de março de 2021 16h (de Brasília) Ceará x Fortaleza Copa do Nordeste 20 de março de 2021 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-BA 1 x 2 Vitória Baiano 24 de fevereiro de 2021 Vitória 2 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas