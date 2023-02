Ceará x Sport Recife ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela terceira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Sport Recife prometem agitar a noite desta terça-feira (14), no estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (Nordeste), na TV aberta, canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Com uma vitória e uma derrota até o momento no Nordestão, o Ceará é o quinto colocado do grupo B. Esta será a primeira partida do Vozão sem Vina, anunciado pelo Grêmio. Além disso, Luiz Otávio, Michel Macedo e Tiago Pagnussat seguem em recuperação física.

Já o Sport Recife quer manter o 100% de aproveitamento e a liderança do grupo A. O Rubro-Negro não tem desfalques confirmados, porém, vive apreensão sobre a situação de Luciano Juba, que tem contrato até agosto, mas ainda não chegou a um acordo com o clube sobre uma possível renovação.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho; Janderson, Erick e Vitor Gabriel.

Escalação do provável do Sport Recife: Renan; Ewerthon (Eduardo), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo (Pedro), Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love.

Desfalques

Ceará

Luiz Otávio, Michel Macedo e Tiago Pagnussat estão no departamento médico.

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

Quando é?