Ceará x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Guarani na noite deste sábado (22), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 18h15 (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Depois de estrear com derrota, o Ceará conta com o apoio de sua torcida para conquistar o primeiro triunfo na competição. O Vozão chega empolgado, já que vem de triunfo no jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

O Guarani goleou na primeira rodada e agora quer ganhar longe de seus domínios. O técnico Bruno Pivetti deve poupar o atacante Bruno José devido a um problema físico.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel.

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Wenderson, Bruninho e Régis (Isaque); Neilton e Bruno Mendes (Derek).

Desfalques

Ceará

Caíque está lesionado.

Guarani

Bruno José sentiu fisgada na coxa.

Quando é?