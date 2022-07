Ceará 1 x 1 Internacional: gol de pênalti, VAR em ação e empate no Castelão

Equipes se enfrentaram neste sábado (02), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022

Na noite deste sábado, o Ceará recebeu o Internacional na Arena Castelão, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Em partida brigada, sem grandes chances de gol, os times empataram em 1 a 1, com gols de Lima, para o Vozão, e Moisés, para o Colorado.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Logo aos 16 minutos, Keiller derrubou Iury Castilho na área e fez pênalti. Na cobrança, Lima abriu o placar para o Ceará. Pouco tempo depois, porém, Moisés empatou o placar, após cruzamento perfeito de Taison.

REAÇÃO RELÂMPAGO DO CLUBE DO POVO! Taison cobra falta com muito estilo, pela esquerda da área alvinegra. Na segunda trave, Moisés aparece como centroavante e completa para o gol aberto. VAMOS, MEU INTER! 🔥2⃣0⃣🔥



🇦🇹 #ColoradoJogaJunto



📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/FANwbqe3KQ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 2, 2022

Depois de um primeiro tempo movimentado, a segunda etapa começou com o Inter buscando o gol da vitória mesmo fora de casa. Apesar da melhora colorada, o Vozão teve a melhor chance e chegou a voltar a liderar o placar, mas Iury Castilho estava em posição irregular e o tento foi anulado.

Após a anulação, o Ceará passou a pressionar mais o adversário e ficou bastante no campo de ataque. Controlando o meio de campo, o Vozão dominou as ações da partida e viu Cadorini ser expulso aos 45 minutos da segunda etapa. Mesmo assim, o placar da partida terminou igulado.

O Ceará volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando recebe o The Strongest, no Castelão, após vencer por 2 a 1 na Bolívia. Por outro lado, o Inter tem o segundo jogo da eliminatória contra o Colo Colo, dessa vez no Beira-Rio e precisando reverter o 2 a 0 levado no Chile.