CBF não se sente atingida por “protestos” de Flamengo e Palmeiras

Entidade enxerga que os verdadeiros prejudicados foram os profissionais de imprensa

Após a vitória diante do Athletico-PR, que garantiu a classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil, o time carioca decidiu não dar entrevistas em protesto diante do que eles chamaram de “erros repetidos e absurdos durante a partida” em relação a arbitragem. A medida já havia sido tomada pelo Palmeiras, em jogos anteriores.

Segundo soube a GOAL, no entanto, a CBF não se sentiu atingida pelo protesto de nenhum dos dois clubes. A entidade acredita que esta atitude não faz sentido e atrapalha apenas o trabalho da imprensa. Além disso, descumpre um compromisso com a tv detentora dos direitos de transmissão dos jogos.

No contrato televisivo, por exemplo, há uma cláusula que obriga os clubes a disponibilizarem pelo menos um atleta para dar entrevista na beira do campo após as partidas, o que não aconteceu por parte do clube carioca na Ligga Arena.

Ainda segundo soube a GOAL, o Flamengo repetiu o Palmeiras por entender que não houve qualquer tipo de punição por parte da CBF ao time paulista, que fez duras críticas a arbitragem e colocou em xeque a idoneidade da competição. No jogo seguinte, o rubro-negro se sentiu prejudicado no empate em 1 a 1 no Allianz Parque e também na vitória sobre o Athletico, pela Copa do Brasil.