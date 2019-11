Casillas: "Cristiano Ronaldo ganhar a Bola de Ouro seria ilógico"

Em sua conta no Twitter, o ex-goleiro do Real Madrid Iker Casillas falou que seu ex-companheiro Cristiano Ronaldo vencer Bola de Ouro seria 'ilógico'

Cristiano Ronaldo vencer a Bola de Ouro seria ilógico pra você? Para Iker Casillas, seria. Pelo menos foi o que arqueiro disse em sua conta no Twitter, em uma "reflexão de sexta." Calma, não é nenhuma crítica ao desempenho do português, e sim, a inconsistência das premiações do futebol.

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 15, 2019

Em seu tweet, Casillas afirmou que como Van Dijk foi o melhor do mundo para a Uefa, e Messi foi para a Fifa, se Cristiano vencesse a Bola de Ouro, mostraria mais uma vez como as honrarias no futebol não seguem nenhuma lógica. O português está na lista dos 30 pré-indicados ao prêmio, mas não é o principal favorito: Virgil van Dijk e Lionel Messi tem esse papel.

Para Casillas, o prêmio deveria ficar com o holandês. De acordo com o goleiro, "quando você está lidando com os melhores do mundo, se Messi vencesse, eu entenderia. Mas seu talento não levou o Barça a vencer a Liga dos Campeões, e o vencedor da Bola de Ouro normalmente vem do time campeão da . Quando você olha o impacto de Van Dijk e como ele melhora seus companheiros, ele é fantástico."

O holandês venceu o Goal 50 deste ano e pode ser considerado o principal favorito para levar a Bola de Ouro, mesmo considerando o fantástico ano de Messi. Van Dijk seria o segundo jogador a quebrar o bloco de Cristiano-Messi desde que um deles recebeu o prêmio pela primeira vez.