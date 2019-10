Bola de Ouro anuncia os 30 finalistas de 2019: Messi, CR7, Van Dijk e Firmino estão na lista

Finalistas da Bola de Ouro feminina, Troféu Kopa e Troféu Yashin também foram divulgados; vencedores serão anunciados dia 2 de dezembro

A revista France Football divulgou nesta segunda-feira a lista dos 30 nomes que concorrerão a um dos prêmios mais importantes do futebol: a Bola de Ouro. Entre os grandes favoritos estão Lionel Messi , vencedor do prêmio The Best, da Fifa, Virgil van Dijk, eleito pela Uefa o melhor jogador da Europa na última temporada, e Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor do prêmio.

A entrega do prêmio será no dia 2 de dezembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. A cerimônia será comandada por Didier Drogba, ex-atacante, e Sandy Héribert, jornalista francesa.

O goleiro brasileiro Alisson, que voltou aos gramados no último final de semana após um período afastado por lesão, também está na lista. Mesmo correndo por fora na lista da Bola de Ouro, ele é o favorito para o prêmio inédito que será entregue pela revista, o troféu Yashin, dedicado ao melhor goleiro do ano. No Fifa The Best, Alisson foi considerado o melhor goleiro da temporada.

Vinícius Júnior está entre os dez indicados para o Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21, junto com atletas como Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, João Félix, do Atlético de Madri, e Matthijs de Ligt, da . No ano passado, Mbappé foi o vencedor e o brasileiro Rodrygo ficou em quarto lugar na categoria.

Jornalistas de todo o mundo votam nas quatro categorias do prêmio a partir das listas previamente estabelecidas pela redação da France Football, um método diferente do que o utilizado no prêmio da Fifa, já que o The Best e a Bola de Ouro se separaram em 2016 e hoje são duas honrarias completamente diferentes. Em 2018, quando Luka Modric venceu a Bola de Ouro, o representante brasileiro foi Cléber Machado, narrador e apresentador da TV Globo. Apenas um jornalista de cada país participa da votação, totalizando quase 200 participantes.

Veja os indicados em cada categoria:

Bola de Ouro Masculina:

Lionel Messi ( - )

Virgil van Dijk ( - )

Cristiano Ronaldo ( - Juventus)

Alisson ( - Liverpool)

Roberto Firmino (Brasil - Liverpool)

Marquinhos (Brasil - )

Sadio Mané ( - Liverpool)

Kylian Mbappé ( - PSG)

Frenkie De Jong (Holanda - /Barcelona)

Mohamed Salah ( - Liverpool)

Dušan Tadić ( - Ajax)

Eden Hazard ( - )

Raheem Sterling ( - )

Matthijs de Ligt (Holanda - Ajax/Juventus)

Bernardo Silva (Portugal - Manchester City)

Heung-min Son ( - )

Robert Lewandowski ( - de Munique)

Marc-André ter Stegen ( - Barcelona)

Kevin de Bruyne (Bélgica - Manchester City)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão - )

Karim Benzema (França - Real Madrid)

​Trent Alexander-Arnold (Inglaterra - Liverpool)

Antoine Griezmann (França - Barcelona)

João Félix (Portugal - Atlético de Madri)

Sergio Agüero (Argentina - Manchester City)

Hugo Lloris (França - Tottenham)

Donny van de Beek (Holanda - Ajax)

Georginio Wijnaldum (Holanda - Liverpool)

Riyad Mahrez ( - Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Senegal - )

Bola de Ouro Feminina:

Sam Kerr ( - Chicago Red Stars)

Ellen White (Inglaterra - Manchester City)

Nilla Fischer ( - )

Amandine Henry (França - )

Lucy Bronze (Inglaterra - Lyon)

Alex Morgan (EUA - Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Holanda - Arsenal)

Dzenifer Marozsan (Alemanha - Lyon)

Pernille Harder ( - Wolfsburg)

Sarah Bouhaddi (França - Lyon)

Megan Rapinoe (EUA - Reign)

Lieke Martens (Holanda - Barcelona)

Sari van Veenendaal (Holanda - Atlético de Madri)

Wendie Renard (França - Lyon)

Rose Lavelle (EUA - Washington Spirit)

Marta (Brasil - Orlando Pride)

Ada Hegerberg (Noruega - Lyon)

Kosovari Asllane (Suécia - CD Tacon)

Sofia Jakobsson (Suécia - CD Tacon)

Tobin Heath (EUA - Portland Thorns)

Troféu Kopa:

Matthijs de Ligt (Holanda - Juventus)

Vinicius Junior (Brasil - Real Madrid)

Kai Havertz (Alemanha - )

Mattéo Guendouzi (França - Arsenal)

Andriy Lunin ( - )

João Félix (Portugal - Atlético de Madri)

Jadon Sancho (Inglaterra - )

Moise Kean ( - )

Samuel Chukwueze ( - )

Kang-in Lee (Coreia do Sul - )

Troféu Yashin: