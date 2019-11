Van Dijk e Rapinoe, os melhores jogadores do mundo no Goal 50 de 2019

Estrela do Liverpool é o primeiro defensor a conquistar o prêmio, enquanto a estadunidense se tornou um ícone após a Copa do Mundo

Virgil van Dijk e Megan Rapinoe foram coroados como os vencedores do prêmio Goal 50 de 2019.

Van Dijk, o melhor entre os homens

O zagueiro holandês Van Dijk enfrentou e venceu uma forte competição do capitão do , Lionel Messi e do colega de equipe, Mohamed Salah para se tornar o primeiro defensor a conquistar o prêmio anual.

Esse foi um ano marcante para Van Dijk, que teve um papel fundamental para a sensacional conquista da pelo . O zagueiro da foi o homem do jogo da vitória por 2 a 0 sobre o na final em Madri.

O atleta de 28 anos também ajudou seu país a alcançar a final da , o que foi importante para bater Messi no lugar mais alto do pódio.

O quatro vezes vencedor do Goal 50 sofreu mais uma decepção com a , que foi eliminada pelo em uma polêmica semifinal da .

Entretanto, Messi foi, mais uma vez, sensacional pelo Barcelona na última temporada. Ele marcou 51 gols em 50 partidas em 2018/19 e terminou em segundo lugar na lista masculina.

O alto desempenho e grande número de gols marcados pelo atacante de 32 anos não foram suficientes para levar a Champions League de volta à Catalunha, já que o Barça foi derrotado pelo Liverpool na semifinal.

Salah, o terceiro no Goal 50 de 2019, não jogou na histórica partida de volta contra o Barça em Anfield por conta de uma lesão, mas voltou às redes no gol de abertura do jogo em Madri.

Esse foi o 27º gol da campanha que também viu ele dividir a Chuteira de Ouro da Premier League com seu companheiro de Liverpool, Sadio Mané e o atacante do , Pierre-Emerick Aubameyang.

Assim como Salah, Mané fez 22 gols na primeira divisão inglesa e foi importante para o vice-campeonato de na Copa Africana de Nações, o que rendeu a ele a posição mais alta de sua carreira no Goal 50, alcançando o quinto lugar.

Cristiano Ronaldo terminou em quarto, bem à frente de Mané. Ele teve uma boa temporada de estreia pela , o que o fez receber o prêmio de Jogador do Ano na italiana.

O veterano atacante também foi importante para a conquista da primeira edição da Nations League, com os Quinas vencendo a Holanda de Van Dijk na final.

Rapinoe, a melhor entre as mulheres

O período do verão do hemisfério norte teve uma dona: Megan Rapinoe. Ela esteve na linha de frente da estrelada seleção dos , que varreu todos os adversários na .

A atacante de 34 anos conquistou a Bola de Ouro e a Chuteira de Ouro na , e isso a tornou a escolha óbvia para o primeiro lugar nos rankings do Goal 50.

Entretanto, a lateral-direita Lucy Bronze também teve um 2019 sensacional. Ela ajudou a conquistar o triplete com o e recebeu a Bola de Prata da , pelo quarto lugar alcançado pelas Leoas da .

Sam Kerr, que ganhou o prêmio Goal 50 em 2018, terminou em terceiro lugar na atual edição depois de um ano proveitoso em que terminou como artilheira da NWSL (campeonato nacional dos Estados Unidos) e na W-League (campeonato nacional da ). Além disso, ela marcou quatro gols na vitória da Austrália sobre a , na Copa do Mundo feminina.

O quarto lugar ficou por conta de Ada Hegerberg, que também esteve presente no triplete do Lyon e marcou 29 gols em 32 jogos de todas as competições. A vencedora do Goal 50 de 2017, Pernille Harder ficou em quinto lugar após conquistar o doblete alemão com o e terminar como artilheira da Champions League.

Rapinoe, entretanto, foi a grande candidata para o prêmio feminino e, assim como Van Dijk, pode celebrar um 2019 fenomenal, que, com certeza, aparece como o melhor ano da carreira.

Veja a lista completa do prêmio Goal 50 aqui!

O Goal 50 é um prêmio anual que junta os 50 melhores jogadores do mundo entre homens e mulheres.

Os atletas são divididos em dois grupos de 25 jogadores, e selecionados de acordo com seus feitos durante o ano.

Editores-chefe e correspondentes das 42 edições da Goal ao redor do mundo escolheram seus votos baseados na consistência, performances em grandes jogos, legado de futebol e sucesso no clube e na seleção.