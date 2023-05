Carlos Alberto diz que ficou um ano sem receber salário no Vasco

Ex-jogador teve duas passagens pelo Vasco da Gama

O ex-jogador Carlos Alberto, que esteve envolvido em algumas polêmicas recentes quando era comentarista da Band, relembrou em entrevista à ESPN do período em que jogou pelo Vasco sem receber salário. Segundo ele, foi mais de um ano atuando pelo time carioca sem ser pago.

“No Vasco eu joguei com vários caras diferenciados. Joguei com Diego Souza, Pernambucano, Felipe, Chulapa, Leo Lima. Esse time do Vasco, a gente fez muita coisa que ninguém sabe… A gente ficou mais de um ano sem receber. E a gente não concentrava”, contou Carlos Alberto no Resenha ESPN que vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h, com apresentação de André Plihal e participação de Lugano, Luís Fabiano e Djalminha.

Com passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, Carlos Alberto atuou pelo Vasco em duas ocasiões: entre 2009 e 2011 e depois retornou em 2012 após empréstimos para Grêmio e Bahia.

Na primeira passagem de Carlos Alberto pelo Vasco, em 2009, o meia Philippe Coutinho, hoje no Aston Villa, ganhava suas primeiras oportunidades na equipe profissional do clube carioca. Segundo o ex-jogador, ele já reconhecia a qualidade do jovem meia, mas o treinador Celso Roth não acreditava muito no sucesso de Coutinho.

“Peguei o início do Coutinho também, Alex Teixeira… Essa molecada mais nova eu peguei também. Falava para o Coutinho que ele tinha uma qualidade danada. Celso Roth adora time de volante. Falou: ‘Ah, esse moleque é preguiçoso. Esse moleque não vai dar em nada’. Olha o Philippe Coutinho ai, craque”, contou Carlos Alberto.