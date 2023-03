O que vale o título da Taça Guanabara?

Em 2023, o campeão do tradicional troféu será Flamengo ou Fluminense

O título da Taça Guanabara é uma espécie de alegoria do campeonato estadual: já valeu muito em um passado longínquo, ainda era cobiçada ferozmente em décadas mais recentes mas nos últimos anos passou a ser um detalhe dentro de um contexto maior. De qualquer maneira, ela segue entre nós e terá Flamengo ou Fluminense como campeão em 2023.

O troféu, que já definiu participante em Taça Brasil, e finalista do Campeonato Carioca em uma época na qual era disputada como primeiro turno, hoje em dia dá a vantagem do empate nos jogos de semifinal e final do estadual.

Para conquistar a Taça Guanabara de 2023, basta ao Flamengo empatar com o Fluminense. Já o Tricolor precisa de uma vitória sobre o rival.