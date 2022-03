Campinense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

O Ceará enfrenta o Campinense neste sábado (19), no Amigão, a partir das 17h45 (de Brasília), pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Campinense x Ceará DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Amigão - Campina Grande, PB HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (19), no Amigão.

Vamos pra última rodada da primeira fase da #CopadoNordeste2022! 👊



Nosso próximo confronto será contra o Campinense/PB, às 17h45 deste sábado (19/03), fora de casa. PRA CIMA! 🏁#CearáSC #Vozão #CAMxCSC pic.twitter.com/6hagDznTOn — Ceará SC | #UnidosSomosImbatíveis (@CearaSC) March 17, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil após vencer o Tuna Luso no meio da semana por 2 a 0, o Ceará volta as atenções para a Copa do Nordeste.

Já classificado, o Vozão disputa a liderança do grupo B com CRB e Botafogo-PB. Atualmente, a equipe soma 15 pontos e depende apenas de si para confirmar a ponta na tabela. Caso perca ou empate, precisa secar os adversários que enfrentam Fortaleza e Sampaio Corrêa, respectivamente.

Do outro lado, o Campinense apenas cumpre tabela. Na sexta posição, soma seis pontos no grupo A.

A última vez que Ceará e Campinense se enfrentaram foi em 2009. Na ocasião, o Vozão venceu por 3 a 1, pela Série B.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Ceará

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 CSA Copa do Nordeste 5 de março de 2022 Ceará 2 x 0 Tuna Luso Copa do Brasil 16 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ceará Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Ceará x Botafogo Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Campinense

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 0 x 0 Treze Campeonato Paraibano 13 de março de 2022 Treze 0 x 1 Campinense Campeonato Paraibano 16 de março de 2022

Próximas partidas