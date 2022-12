Campeonato Carioca pode multar clubes que usarem time reserva? Como funciona a regra?

FERJ mantém regulamento que prevê punição para quem não usar time principal após a terceira rodada

Entra ano e sai ano e a discussão segue. Priorizar a pré-temporada completa ou optar por um recondicionamento físico e entrosar o time na disputa dos Estaduais? O Campeonato Carioca de 2023 ainda não começou, mas já causa polêmica nos bastidores - como de costume.

Em meio a todo imbróglio sobre os direitos de transmissão, outro assunto também vem causando preocupação: o regulamento do Cariocão 2023 não mudou e segue prevendo punição às equipes que não utilizarem seu time principal a partir da terceira rodada do Estadual. Vale destacar que, na temporada de 2021, a determinação para o uso do time principal após a terceira rodada da Taça Guanabara já havia entrado em vigor após o Carioca "perder valor", com as equipes não priorizando a disputa do Estadual.

"A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo e, caso já a tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a cota mínima estabelecida para um dos clubes grandes aderente, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletiva", diz o artigo 50 do regulamento do Carioca.

O Campeonato Carioca de 2023 terá 12 participantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Audax, Bangu, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende e Volta Redonda. Na primeira rodada, marcada para o dia 15 de janeiro, o Rubro-Negro enfrentará a Portuguesa e o Vasco terá pela frente o Madureira. Já o Alvinegro encara o Audax e o Tricolor visita o Resende.

Botafogo fará pré-temporada nos EUA

Apesar do regulamento do torneio, o Botafogo irá levar o seu grupo principal para uma pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro. Assim, o time B iniciará o Cariocão pelo menos nas primeiras rodadas.

Os jogadores do elenco principal receberam férias após o amistoso contra o Crystal Palace, disputado em Londres, no último dia 3 de dezembro, e se reapresentarão no começo de janeiro. Textor confirmou que irá pagar qualquer tipo de multa por não colocar seus principais jogadores após a terceira rodada. A tendência é a de que o elenco principal só entre em campo nas rodadas finais do Estadual.

"Viemos de uma época muito desgastante, que nos levou a puxar a equipe de situações não confortáveis. Depois de uma exigência dessas, é preciso férias, até porque o próximo ano será muito difícil. Eu gosto que os jogadores tenham de cinco a seis semanas de descanso. Não será possível, voltaremos no dia 8 de janeiro. Precisamos de no mínimo quatro semanas para colocar a equipe em competição", afirmou o técnico Luís Castro no início de dezembro.

Transmissão causa novo problema entre os clubes e a FERJ

Enquanto o Flamengo foi o único que sinalizou positivamente para o contrato oferecido pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e pela Brax, empresa responsável pela negociação do Estadual, o Fluminense está em negociações, e Botafogo e Vasco não aceitaram a proposta e estão mais distantes de um acerto.

"Estamos em discussão ainda. Vocês sabem nossa posição, que é uma posição a nível estadual e nacional, da diminuição da diferença que existe hoje. Estamos fazendo uma proposta que entendemos que o Fluminense vai estar bem posicionado. O que é isso? É estar remunerado de acordo com aquilo que o Fluminense acha justo para o tamanho da competição, do apelo dos seus jogos. Estamos caminhando para fechar, mas com valores muito acima do que o Fluminense iria receber na primeira proposta", afirmou o presidente do Flu, Mário Bittencourt.

Vasco informa que não assinará o contrato de transmissão

Assim como o Botafogo, o Vasco confirmou que não assinará o contrato de transmissão do Carioca 2023 após a informação de que o Flamengo receberia o dobro da cota por seus jogos.

"Depois de confirmar a veracidade de notícias veiculadas nos últimos dias, o Vasco da Gama informa que não assinará o contrato de transmissão do Campeonato Carioca 2023 nos termos apresentados pela FERJ e sua empresa parceira.

Não aceitaremos acordos em que não haja justa e correta distribuição de valores e tomaremos todas as medidas cabíveis, nos âmbitos esportivo e jurídico, para garantir nossos direitos.

O Vasco lamenta profundamente a postura da diretoria do Clube de Regatas do Flamengo, que parece ainda não ter entendido que futebol não se joga sozinho.

Não é a primeira vez que o rival recebe vantagens indevidas nos bastidores. Foi assim, por exemplo, nas inusitadas, seguidas e inexplicáveis prorrogações do acordo temporário de permissão de uso do Maracanã.

Acreditamos que o futebol brasileiro só será sustentável economicamente quando houver clareza e justiça nas negociações, pilares que garantirão a igualdade de condições esportivas e que tornarão perene o interesse do público sobre o espetáculo".