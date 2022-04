Caminhos de Liverpool e City: onde o título da Premier League será conquistado e perdido

Nunca antes o futebol inglês teve uma rivalidade tão dominante como se vê atualmente com Manchester City e Liverpool. Nesta reta final da temporada já foram dois encontros entre as equipes (com apenas alguns dias de diferença entre eles) e, ao que tudo indica, pode pintar um terceiro em uma eventual final da Liga dos Campeões.

Enquanto brigam em torneios de Copa, as duas equipes também estão disputando entre si o título da Premier League 2021/22, que não parece que vai ser tão simples de ser decidido. Cada ponto deve contar nessa disputa e perder pontos pode significar mais do que ganhar agora.

Diferente de 2018/19, quando na briga City e Liverpool venceram todos os jogos finais da temporada, é difícil que isso se repita agora. A principal razão é o fato de que a Premier League é muito mais forte agora do que era à época - os últimos sete jogos dos Reds na ocasião foram contra Cardiff, Newcastle, Huddersfield, Southampton (em processo de mudança), Chelsea (também passando por um período complicado), Wolves (sem mais nada a brigar) e o Tottenham (que foi quem mais deu trabalho), enquanto o City enfrentou Cardiff, Crystal Palace, Burnley, Leicester, Manchester United (em queda livre) e, assim como o rival, teve o Tottenham como adversário mais desafiador.

Agora, então, as coisas parecem mais difíceis, indicando que cada tropeço pode significar o adeus ao título. Por isso, a GOAL decidiu analisar onde cada uma das equipes deve ficar mais atenta quanto a perda de pontos nos últimos sete jogos desta temporada.

Liverpool

Tendo como principal obstáculo nessa sequência de jogos os contra-ataques adversários, o Liverpool vai precisar que Mohamed Salah volte à sua melhor forma para não correr maiores riscos.

Novamente, o principal adversário dos Reds na reta final do Campeonato Inglês deve ser o Tottenham - o jogo da 36ª rodada pode até ser o último grande desafio dos comandados de Jurgen Klopp.

Antes de enfrentar os Spurs, o Liverpool cumpre um jogo atrasado do primeiro turno contra o Manchester United, além dos jogos contra Everton (casa) e Newcastle (fora). Desses, os Toffees devem ser os principais adversários, uma vez que, jogando de forma aventureira, encontra um foco especial nas jogadas mais ofensivas - o que deve ser o primeiro desafio de contra-ataque contra o Liverpool, principalmente com jogadores como Richarlison e Gordon na função de quebrar as linhas defensivas dos Reds.

Então, depois desses três jogos, o segundo grande desafio chega contra os Spurs. O time de Antonio Conte está vivendo uma boa sequência, com quatro vitórias consecutivas, e muito disso graças ao forte contra-ataque que consegue promover, em jogadas construídas por Harry Kane com apoio de Kulusevski e Son.

Com as trocas rápidas de jogo e os passes mais longos de zagueiros para laterais avançados, os Spurs têm exatamente a estratégia direta e de transição para evitar a contrapressão do Liverpool antes de passar atrás da linha perigosamente alta de Klopp.

O segredo, não só para este jogo, mas para todas as possibilidade de adversários se usarem de contra-ataque, parece ser a recuperação de Salah. Sem marcar há um tempo considerável, o atacante, apresentando perigo, faz com que os rivais pensem duas vezes antes de dar a bola ao Liverpool para tentar um contra golpe.

No final, parece improvável que Aston Villa (fora), Southampton (fora) e Wolves (casa) ofereçam grande perigo a Klopp e cia.

Manchester City

No papel, a sequência final de jogos do City é mais fácil do que a do Liverpool. No entanto, o time de Pep Guardiola tem três partidas que podem oferecer mais riscos contra as duas dos Reds - e são justamente os três últimos duelos da temporada. E pode ser ainda pior se o rival de Anfield tiver feito sua tarefa.

O problema do City não deve ser nos contra-ataques, como o do Liverpool, mas sim nas fechadas defesas que arrancam pontos ao conseguirem sair de grandes jogos com o clean sheet - como Southampton e Crystal Palace conseguiram na temporada.

Um dos desafios neste sentido será na casa dos Wolves - o jogo adiado ainda não foi marcado, mas 10 de maio é praticamente a única data disponível. Bruno Lage ainda busca levar sua equipe à competições europeias para a temporada que vem e tem um bom retrospecto contra os times do Big Six nesta temporada, uma vez que conseguiu passar sem perder nenhum deles por mais de um gol de diferença.

Outro caso assim deve ser o jogo contra o West Ham, no London Stadium - um dos estádios mais difíceis para os times do Big Six (Liverpool e Chelsea perderam, e contra o City, pela Copa da Liga, o jogo acabou no empate por 0 a 0).

O West Ham, além do fator casa, ainda tem outras armas, principalmente seu meio-campo. Declan Rice e Tomas Soucek, atuando em um bloco mais baixo, podem seriamente frustrar os planos dos Citizens ao diminuírem a velocidade do jogo e garantirem boa posse de bola.

Treinado por Steven Gerrard, o Aston Villa também pode ser um obstáculo importante para o City. O técnico deve chegar com uma motivação a mais para o confronto, uma vez que pode ajudar o Liverpool, time do qual é ídolo, a se sagrar campeão.

No entanto, Brighton (casa), Watford (casa) e Leeds (fora), que abrem esta sequência final de jogos, não devem apresentar grandes riscos ao time de Pep Guardiola.

Quem comece a disputa!