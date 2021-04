Big Six: quem são os seis clubes ingleses que mais arrecadam na Premier League?

Grupo da "elite" da Premier League domina o futebol e finanças entre clubes ingleses, e foi responsável pela vida e morte da Superliga Europeia

Big Six é o apelido dado ao grupo formado pelos seis times mais fortes da Premier League, o campeonato inglês de futebol. Considerados a “elite” da liga, os clubes são também os que mais arrecadam, e consequentemente donos de elencos mais poderosos.

Além da influência de peso na Premier League, o Big Six também foi parte importante na concepção da Superliga Europeia, mas também foram peças-chave na suspensão da competição, já que desistiram de participar.

Quais os times do Big Six?

O Big Six (ou os “Seis Gigantes) da Premier League são Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham.

O termo surgiu pouco tempo depois da criação da Premier League, atual formato do Inglês, disputado desde 1992. Antes disso, a elite do futebol local era conhecida como “Top Four”, e contava apenas com os quatro clubes mais tradicionais da lista (Arsenal, Chelsea, Liverpool e Man United).

Com a ascensão de City e Tottenham, o grupo se tornou maior, e desde então domina o futebol inglês, além das aparições importantes do país em competições continentais. Para se ter ideia, desde 1992 (criação da PL), das 28 edições disputadas até aqui, apenas duas temporadas foram conquistadas por equipes fora do Big Six (Blackburn Rovers em 1994/95 e Leicester em 2015/16).

Com receitas cada vez maiores e consequentemente a capacidade de abocanhar os principais talentos locais e mundiais, é difícil imaginar um cenário em que o Big Six deixe de ser dominante no futebol inglês.