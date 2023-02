Calebe pede, e Atlético-MG encaminha venda ao Fortaleza por R$ 6 milhões

Meio-campista de 22 anos estava nos planos de Eduardo Coudet, mas o clube aceitou liberá-lo em operação de R$ 6 milhões

O Atlético-MG encaminhou a venda de Calebe ao Fortaleza no mercado da bola. O negócio, que está avaliado em R$ 6 milhões, foi um pedido do próprio jogador, como soube a GOAL. O pai e o estafe do atleta fizeram a solicitação à diretoria atleticana.

O Galo, que era detentor de 70% dos direitos econômicos do meio-campista, ficará com 35%. O São Paulo, que detinha 30%, permanecerá com 15%. O Fortaleza vai adquirir 50% do atleta.

O valor total da transação será dividido entre Galo e Tricolor paulista. As tratativas devem ter um desfecho até o início da próxima semana. Ele, inclusive, foi relacionado para o jogo contra o Ipatinga, neste sábado (4), às 19h (de Brasília), no Ipatingão. O duelo deve marcar a despedida do meio-campista.

O negócio foi iniciado há cerca de duas semanas, mas só avançou depois que os agentes do jogador, da OTB Sports, e o pai do atleta pediram para que o Galo o liberasse para o clube cearense.

O Atlético-MG, inicialmente, não gostaria de se desfazer do jogador. Com contrato até fevereiro de 2024, ele estava nos planos do técnico Eduardo Coudet. O clube, no entanto, aceitou liberá-lo em definitivo após a solicitação.

Calebe disputou os únicos dois jogos do Galo na atual temporada. Ele foi titular em ambos — as vitórias sobre Caldense e Tombense, válidas pelas primeira e segunda rodadas do Campeonato Mineiro.