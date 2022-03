Caldense x Atlético-MG: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Mineiro 2022

O Atlético-MG enfrenta a Caldense nesta quarta-feira (23), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Classificado com a melhor campanha geral na primeira fase, o Galo tem a vantagem de jogar pela igualdade no placar agregado.

Vindo de derrota justamente para o Atlético-MG na última rodada por 3 a 0, a Caldense encerrou em quarto lugar, com 18 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Mineirão, o Atlético-MG não poderá contar com Godín, Alonso, Arana, Vargas e Savarino, que já se apresentaram para suas seleções, além de Dodô, lesionado, e Mariano, em transição física.

Do outro lado, a Caldense entra em campo sem desfalques. A única dúvida do técnico Gian Rodrigues é o substituto de João Diogo, que não está mais no clube. Marco Aurélio, Skillo, Artur e Gabriel Braga brigam por uma vaga.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver (Igor Rabello) e Calebe (Allan); Allan (Otávio), Jair, Nacho e Zaracho; Keno e Hulk.

Possível escalação do Caldense: Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan Costa, Lula e Mateus Muller; Guilherme Borges, Íkaro e Alemão; Marco Aurélio (Skillo), Neto Costa e Gabriel Braga (Artur).

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Mariano: transição física

Dodô

Godín, Alonso, Arana, Vargas e Savarino: convocados

CALDENSE:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: André Luiz Sketino Policarpo

Assistentes: Felipe Alan Costa e Leonardo Henrique Pereira

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson

VAR: Igor Junior Benevenuto

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Caldense x Atlético-MG será transmitido ao vivo pela Globo (para MG), na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.