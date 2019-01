Buscas por avião desaparecido com argentino Sala são retomadas

Polícia de Guernsey confirmou que a busca pelo atacante de 28 anos está novamente em andamento, entrando em seu terceiro dia

Os serviços de resgate de Guernsey, ilha localizada na parte britânica do Canal da Mancha, retomaram a operação de busca do avião que transportava o jogador ítalo-argentino Emiliano Sala, do Cardiff City.

"Estamos iniciando uma procura costeira usando o plano de busca aérea pelas ilhas de Bourhou, os Casquets, Alderney, a costa norte da península de Cherbourg, costa norte de Jersey e, depois, uma volta sobre Sark", informou a polícia pelo Twitter.

Na noite da última segunda-feira (21), foi anunciado que o avião em que Emiliano Sala estava a bordo desapareceu na região do Canal da Mancha, cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey.

O atacante estava deixando Nantes, na França, rumo à Cardiff, no País de Gales, para se juntar aos seus novos colegas de equipe. A aeronave levava apenas o jogador e o piloto a bordo.



(Foto: Getty Images)

Na última terça-feira (22), um áudio enviado pelo jogador a um grupo de amigos no Whatsapp foi vazado.

“Olá, irmãozinhos, como vocês estão, loucos? Irmão, estou morto. Eu estava aqui em Nantes fazendo coisas, coisas, coisas, coisas e coisas, e não terminava nunca. Eu estou aqui em cima no avião que parece estar caindo aos pedaços. Estou indo para Cardiff, louco, amanhã nós já começamos. De tarde começamos a treinar no meu novo time”, afirmou.

“Vamos ver o que acontece. E como andam vocês, irmãozinhos, tudo bem? Se em uma hora e meia não tiverem mais notícias minhas, não sei se vão mandar alguém me procurar porque eles não vão me encontrar, mas já sabem… Papai, como estou com medo”, prosseguiu Sala.