Cruzeiro faz consulta por Bruno Henrique, volante do Al-Ittihad

Meio-campista tem contrato na Arábia Saudita até 30 de junho de 2023 e aceitaria voltar ao Brasil, onde defendeu o Palmeiras entre 2017 e 2020

O Cruzeiro entrou em contato com o estafe de Bruno Henrique, volante de 33 anos que pertence ao Al-Ittihad FC, da Arábia Saudita, e fez consulta sobre uma possível volta do jogador ao Brasil, como soube a GOAL.

O meio-campista tem vínculo no futebol saudita até 30 de junho de 2023 e pode assinar pré-contrato com outro clube desde os primeiros dias de janeiro. Ele avalia um retorno ao país natal, onde defendeu o Palmeiras pela última vez — a passagem pela Academia de Futebol foi entre junho de 2017 e outubro de 2020.

Já existe uma conversa para tentar a liberação do jogador no mercado da bola. As tratativas são para que ele chegue à Toca da Raposa II durante a primeira janela de transferências do futebol brasileiro, com previsão para encerramento em 4 de abril.

O desejo dos mineiros é buscar a contratação do atleta sem onerar os cofres, assim como fez na contratação do atacante Gilberto, que pertencia ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A chegada do centroavante, no entanto, envolveu gastos em luvas e comissão dos agentes — serão desembolsados US$ 3,5 milhões (R$ 18 milhões), diluídos no período do compromisso. Os representantes do volante são os mesmos do camisa 21 cruzeirense.

Bruno Henrique defende as cores do Al-Ittihad desde 2020. No clube, venceu a Supercopa Saudita, já em 2023. Nesta temporada, ele soma 14 partidas pela equipe, com 1.204 minutos em campo. No período, deu uma assistência e não marcou gols.

Na passagem pelo Palmeiras, o volante se destacou pelos títulos. Ele foi campeão do Brasileirão 2018, do Paulistão 2020 e da Libertadores 2020. O jogador ainda conquistou a Florida Cup, no mesmo ano do troféu continental.