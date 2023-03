Internacional faz consulta por Bruno Henrique, ex-Corinthians e Palmeiras

Volante já pode assinar pré-contrato com outro clube no mercado da bola, mas ainda não decidiu o futuro

O volante Bruno Henrique, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, recebeu consulta do Internacional no mercado da bola, como soube a GOAL. O meio-campista de 33 anos ainda avalia o futuro e não descarta a volta ao Brasil.

Com contrato até setembro de 2023, o jogador não foi procurado para renovar o vínculo com o clube saudita e está disposto a escutar ofertas do país natal. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL.

Além do Inter, o Cruzeiro também fez consulta sobre a situação do meio-campista. Os mineiros cogitam uma proposta para repatriá-lo, mas ainda não enviaram uma oferta formal pela contratação do jogador. A questão salarial é o principal empecilho para a ida do atleta à Toca da Raposa II.

Bruno Henrique teve passagens de destaque pelo futebol brasileiro — ele foi campeão brasileiro por Corinthians e Palmeiras. O volante ainda participou de parte da campanha vitoriosa do Verdão na Libertadores 2020.

Na atual temporada, o meio-campista fez 19 partidas pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, somando 1.668 minutos em campo. No período, ele deu uma assistência.