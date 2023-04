Bruno Henrique fica à disposição de Vitor Pereira e pode reforçar o time no Fla-Flu

Dez meses depois, atacante sente confiança e comissão técnica planeja retorno gradual

Depois de dez meses afastado dos gramados, o atacante Bruno Henrique está pronto para retornar aos jogos. Segundo soube a GOAL, só depende de Vitor Pereira relacionar o atacante para o duelo do Flamengo diante do Fluminense, neste domingo (9), pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca.

No início de março, Bruno Henrique teve alta médica e iniciou os treinos no Flamengo. Aos poucos, o jogador foi sendo reintegrado no dia a dia das atividades com o elenco e foi tomando confiança. A comissão técnica aguardava um sinal verde do jogador e deixou claro que o retorno só aconteceria quando ele estivesse seguro, o que aconteceu nos últimos dias.

Vale lembrar que Bruno Henrique já foi relacionado este ano, como na Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o atacante, no entanto, não tinha condições de jogo e foi fazer parte do grupo como os demais atletas que também estavam lesionados. Desta vez é diferente, o camisa 27 já tem condições de entrar em campo.

Ainda segundo soube a GOAL, a ideia da comissão técnica é fazer um retorno gradual de Bruno Henrique e aos poucos dar ritmo de jogo ao atacante. Por conta do longo tempo parado e a grade lesão sofrida, não há pressão para que o jogador volte, neste primeiro momento, com a sua explosão característica, por exemplo. É algo que o atleta vai recuperar com o tempo.