Cristiano Ronaldo, o primeiro desafio de Bruno Guimarães na Liga dos Campeões

Expectativa em cima do brasileiro é alta; em seu primeiro jogo na Ligue 1, Bruno já foi eleito como o melhor em campo

O volante Bruno Guimarães será o primeiro brasileiro que atuou no Torneio Pré-Olímpico deste ano, na , a encarar o desafio de atuar na principal competição de clubes do futebol europeu. Capitão da equipe que se classificou para os Jogos de Tóquio, ele vai a campo nesta quarta-feira para medir forças contra a , de Cristiano Ronaldo, pela Liga dos Campeões da UEFA.

Líder da atual geração, o meio-campista será o primeiro dos titulares da seleção brasileira sub-23 a encarar esse desafio. Paulinho, por exemplo, jogou duas edições do torneio com o , mas ainda não havia disputado a seletiva olímpica. Mesmo caso de Matheus Cunha e Maycon, por (negociado com o ) e , respectivamente, hoje fora da competição.



Agora, Bruno tenta mostrar que a qualidade exibida na Colômbia, ainda que com alguns percalços, é suficiente para se destacar também no palco mais sonhado entre os atletas brasileiros. E isso justamente diante daquele que é provavelmente o maior jogador da história recente da Liga.



Hoje com as cores da Juventus, Cristiano Ronaldo já venceu cinco edições da competição - quatro com o e uma com o , a primeira da carreira. Aos 35 anos, ele é exemplo para uma leva de brasileiros que tenta retomar o protagonismo do final do século passado e começo do atual que, hoje, está nas mãos do próprio CR7, Messi e do coletivo .



🇧🇷Felicidade imensa e um prazer incrível fazer minha estreia. Vamos por mais! É apenas o começo.



🇫🇷 Un immense bonheur et un plaisir incroyable que de faire mes débuts. C'est parti pour plus! Ce n'est que le début. 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/mdPZGDAQDY — Bruno Guimarães (@brunoog97) February 21, 2020

Bruno, aliás, já estreou pelo atuando por 90 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Metz, na última sexta-feira (21). Bancado por Juninho Pernambucano , ídolo e diretor do clube francês, o ex- é visto como parte fundamental na tentativa de colocar a equipe de volta ao patamar de favorito na , hoje amplamente dominada pelo bilionário e estrelado .Além dele, outros nomes que disputaram o Pré-Olímpico vivem a expectativa pelas primeiras oportunidades europeias. Pedrinho, com acerto verbal para reforçar o Benfica , e Antony, já oficializado pelo Ajax para o meio do ano , devem ser os próximos a sentirem essa tensão a partir da temporada 2020/21.