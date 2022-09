Briga de Pogba com o irmão tem acusações de bruxaria, fuzil e sobra até para Mbappé

Situação envolvendo o meio-campista da Juventus levanta preocupações nos bastidores da seleção francesa

Brigas entre irmãos são daquelas coisas da vida que sempre acontecem, mas existe um momento em que a coisa pode passar do aceitável. É o caso da família Pogba: o mais famoso deles, Paul, campeão do mundo com a França em 2018 e atualmente na Juventus, acionou o irmão mais velho, Mathias, na justiça e o roteiro do desentendimento é repleto de elementos estranhos e uma acusação que envolve até mesmo Kylian Mbappé.

O desentendimento passou a ser público no final de agosto, quando Mathias Pogba – que estava jogando nas divisões inferiores do futebol francês – foi às redes sociais para dizer que faria “revelações explosivas” sobre o irmão mais famoso.

Mathias também disse suas revelações diriam a respeito de Kylian Mbappé, astro do Paris Saint-Germain e seleção francesa. Dentre as afirmações feitas por Mathias Pogba, estão a de que o meio-campista da Juventus teria contratado um bruxo para fazer um feitiço contra Kylian Mbappé.

Extorsão, fuzil e bruxaria?

Segundo a imprensa francesa, Paul Pogba já havia informado às autoridades que havia sofrido uma tentativa de extorsão, vinda de um grupo do qual seu irmão Mathias fazia parte, e que lhe pedia um valor de 13 milhões de euros. O jogador da seleção francesa afirmou ter sido abordado por um grupo armado por fuzis, exigindo o pagamento do valor sob a justificativa de que ele, Paul, nunca havia ajudado sua família.

Em relação à bruxaria contra Mbappé, Paul Pogba afirmou que nunca fez algo do tipo direcionado a companheiro algum de equipe. A contratação de um feiticeiro foi confirmada pelo craque francês, mas a justificativa foi a de se proteger das lesões que vinham atrapalhando o prosseguimento de sua própria carreira.

A justiça francesa investiga a acusação. Em novo recado em suas redes sociais, Mathias ironizou os argumentos de Paul.

“Na sua grande vontade de desacreditar quem conhece seus segredos, Paul afirma que o dinheiro que deu aos amigos de infância foi de extorsão. Fácil para dizer à mídia, mas o que fazemos se esse dinheiro for justificado por documentos oficiais e registrados e que há evidência de um gesto consentido? Não é a mesma coisa, é?”, disse em sua conta de Instagram.

A situação envolvendo Pogba, especialmente no que diz respeito a Kylian Mbappé, tem gerado preocupações nos bastidores da seleção francesa, que vai em busca do tricampeonato mundial no Qatar.