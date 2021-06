Brereton, o único inglês a fazer gol em dia de Inglaterra x Escócia - mas pelo Chile

O jogador de 22 anos nunca atuou fora da Inglaterra, mas hoje defende a seleção chilena

Quem disse que não teve gol da Inglaterra nesta sexta-feira de Eurocopa - e Copa América. A seleção inglesa pode não ter saído do 0 a 0 com a Escócia, mas tem um jogador inglês que balançou as redes… pelo Chile.

Ben Brereton, de 22 anos, é inglês, nascido na Inglaterra, defendeu as seleções de base da Inglaterra e nunca atuou por um clube que não fosse inglês, mas defende a seleção chilena. O atacante fez sua segunda partida com a La Roja nesta sexta (20), contra a Bolívia, pela Copa América - apenas algumas horas depois que a Inglaterra entrou em campo no empate sem gols contra a Escócia - e marcou um gol aos 10 minutos de jogo.

Atualmente Brereton defende o Blackburn Rovers, da Inglaterra, mas foi revelado Nottingham Forest, onde teve um bom desempenho nas categorias de base e chegou até às seleções juvenis da Inglaterra. Chegou a servir a equipe sub-19, tendo disputado a Eurocopa desta categoria em 2017, ano em que os ingleses foram campeões. O atacante ainda foi para a Euro de 2019 da categoria, mas depois não voltou a ser convocado para a seleção.

Sem espaço em sua seleção natal, Brereton recebeu uma proposta para defender a seleção do Chile, a qual ele é apto por ter mãe chilena.Sua primeira convocação veio pouco antes da Copa América, para a rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, em junho. Mesmo sem jogar, o atacante foi novamente chamado pelo técnico Martín Lasarte, desta vez para o torneio sediado no Brasil.

“Estou honrado por jogar pela seleção do Chile e foi uma ótima experiência, estou muito feliz", disse ao site do Blackburn Rovers após sua estreia. "Eu estava muito animado. Obviamente, fiquei um pouco nervoso porque eu queria fazer bem pela equipe, mas estava feliz por entrar. Foi um grande momento para mim e estou feliz com o resultado que conseguimos".

Na primeira rodada, no empate contra a Argentina, ele fez sua estreia, entrando no lugar de Carlos Palácios, aos 32 minutos do segundo tempo. Na segunda rodada, contra a Bolívia, o camisa 22 não só conquistou uma vaga no time titular, como marcou o gol que abriu o placar do jogo, aos 10 minutos.

Pouco antes, a Inglaterra fez um jogo da segunda rodada da Eurocopa, contra a Escócia, em Wembley. E, por lá, os ingleses deixaram a dever em um jogo sem grandes emoções para as duas equipes, mas que funcionou melhor para os escoceses, que não eram favoritos.