Brasileirão no PES 2021 ou no FIFA 21? Entenda como funcionam as licenças nos games

PES 2021 confirma o Brasileirão das Série A e B entre seus campeonatos licenciados, enquanto FIFA 21 terá a Libertadores da América

Os dois jogos de futebol mais populares no mundo dos videogames chegam em suas novas edições nos próximos meses. O primeiro a chegar nas lojas é o eFootball PES 2021, no dia 15 de setembro. Menos de um mês depois, no dia 9 de outubro, é a vez do FIFA 21 ser lançado. Mas em qual dos dois games será possível jogar com times do Brasileirão?

As licenças de clubes e campeonatos é um ponto importante para os gamers escolherem qual é o melhor dos dois jogos. A Konami, desenvolvedora do PES, renovou as licenças com o Brasileirão das Séries A e B. Com isso, as competições estarão presentes na edição 2021 do jogo, assim como aconteceu em 2020. Enquanto isso, o FIFA 21 já confirmou que terá a Libertadores da América entre seus campeonatos licenciados.

O @brasileirao Assaí e o @PES_Brasil estão juntos para mais uma temporada



A partir do dia 15 de setembro, você pode jogar as séries A e B do #CampeonatoDoBrasileiro no #PES2021 com exclusividade!



Garanta já o seu: https://t.co/HaXdNtRVub pic.twitter.com/Py87UCvX39 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 26, 2020

Entenda como ficam os jogadores, escudos, uniformes e estádios dos clubes brasileiros nos dois jogos.

Brasileirão no PES 2021

A bola vai rolar nos campos virtuais com o novo @PES_Brasil!

Assim como aconteceu no PES 2020, Konami e CBF renovaram o contrato de licenciamento do Brasileirão no futebol virtual. Com isso, o campeonato estará mais uma vez no eFootball PES, nas Séries A e B, e não no rival FIFA.

Com isso, além dos escudos e uniformes, o game contará com bola e troféu oficial da competição.

Além disso, o PES 2021 também possui contrato de exclusividade com alguns clubes brasileiros, o que permite recriar os jogadores com rostos verdadeiros e alguns dos estádios mais populares do , como o Morumbi e a Arena .

O tá vindo com tudo no #PES2021



A partir do dia 15 de setembro você joga com exclusividade com o @SaoPauloFC no Morumbi

A Konami já confirmou parceria com diversos clubes, como Corinthians, , , , Atlético Mineiro, e , na Série A.

O manto alvinegro ficou ainda mais bonito no #PES2021!



Espia só algumas cenas exclusivas do @Corinthians e vai se preparando para jogar na Arena a partir do dia 15 de setembro

Até o lançamento do jogo é possível que novas parcerias sejam anunciadas.

O Mengão já está confirmado no #PES2021. E você?



Vem jogar com as estrelas do @Flamengo a partir do dia 15 de setembro

Times brasileiros no FIFA 21?

O FIFA 21 ainda não confirmou a presença da Liga do Brasil, versão genérica do Campeonato Brasileiro, existente no FIFA 20. Com a confirmação de que a Konami acertou com o PES, entretanto, já se sabe que a competição não será licenciada na próxima edição do game.

Por outro lado, a EA Sports já confirmou que a Libertadores e a Sul-Americana, novidades do FIFA 20, serão mantidas para a próxima edição do game. Assim, os times brasileiros que participam da competição estarão no modo, sem jogadores reais - ainda que não estejam confirmados em outros modos como o Ultimate Team ou o Modo Carreira.

De qualquer jeito, os times que aparecerem no game não terão jogadores reais, assim como foi na última edição do FIFA.