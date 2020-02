Quais times brasileiros estão no FIFA 20? Os jogadores são reais ou genéricos?

Tire todas as suas dúvidas sobre a presença de equipes brasileiros no game desenvolvido pela EA Sports

Como todos já sabem, teremos Libertadores no FIFA 20. Junto com a competição, chegaram também escudos, nomes e uniformes reais de equipes brasileiras que estão jogando esta edição da competição. No entanto, fica a dúvida: tais times terão jogadores reais ou fictícios? Todos os brasileiros estão no game? Quais não estão?

Assim, para responder estas dúvidas, a Goal resolveu fazer uma matéria explicando tudo sobre a participação dos times brasileiros no FIFA 20. Confira!

Quais são os times brasileiros que estão presentes no FIFA 20?

Com alguns clubes exclusivos ao PES, e outros ao FIFA, nenhum dos dois mais populares games de futebol conseguiu ter todos os times do Brasileirão. No lançamento do jogo, 15 das 20 equipes do Campeonato Brasileiro de 2019 estavam licenciadas ao game da EA Sports. São eles:

-PR



Avaí





Ceará SC

















No entanto, a CONMEBOL incluiu uma cláusula no contrato dos clubes com a Libertadores que prevê que a entidade pode ceder os direitos da competição a um videogame de maneira gratuita, sem que as equipes possam contestar a decisão. Assim, times que assinaram vínculos de exclusividade com o PES 2020, como o , o , o e o , foram incluídos na atualização.

Como adendo, tais equipes não estão presentes no modo Carreira, já que o contrato da Conmebol com o FIFA 20 prevê apenas a presença dos clubes na , na e na Recopa.

Dos clubes da Série A de 2020, apenas os quatro promovidos da e o não estarão presentes no game, depois do patch ser lançado. O vive um caso particular: mesmo tendo participado da Libertadores, o clube paulista caiu na primeira fase da competição. Em matéria da TechTudo, que foi a Buenos Aires testar a atualização, a equipe não estava presente.

Os jogadores dos times brasileiros são reais ou genéricos?

Se você for jogar com clubes brasileiros no FIFA 20, prepare-se para ver craques do quilate de Ronaldo Cabrais, do Grêmio, e Louri Beretta, do Atlético-MG. Não reconheceu? Isto acontece porque os nomes dos jogadores não são licenciados.

Devido a Lei Pelé, que prevê que cada jogador tem que ceder seus direitos de imagem individualmente, nenhum atleta de equipe brasileira tem seu nome licenciado no FIFA 20. Nem mesmo na atualização da Libertadores, que trará os times participantes desta edição da competição, terá nomes reais.

É por esta razão que clubes brasileiros e jogadores que atuam no país não estão presentes no modo Ultimate Team.

O FIFA 20 vai ter o Brasileirão?

O Brasileirão não aparece no FIFA 20, pelo menos não com este nome. Sem a licença para usar o nome real da competição, o game possui a genérica "Liga do ", que conta com os 15 times citados acima, licenciados ao jogo desenvolvido pela EA Sports.

Assim, no modo Carreira, se você tomar controle de um dos clubes brasileiros, você comandar a sua equipe do coração em uma liga afim ao Brasileirão, mas sem todos os times e o nome real da competição.

Mesmo com a atualização, os quatro clubes que antes eram exclusivos ao PES 2020, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e da Gama, não foram incluídos na "Liga do Brasil".