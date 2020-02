Brasileirão 2020: quando são os clássicos?

Veja a data e a rodada de cada um dos clássicos estaduais da competição

Já saiu a tabela do Brasileirão 2020, e, com certeza, algumas datas em especial já estão circuladas no calendário de cada torcedor: trata-se dos clássicos estaduais.

Seja para tirar um sarro do amigo que torce pro rival ou pra já ficar apreensivo com antecipação, todo mundo quer saber quando o seu time vai enfrentar o rival.

Este Brasileirão, por sinal, terá clássicos "em peso". Apenas o , que perdeu o rival Cruzeiro para a Série B e viu o bater na trave na tentativa de subir; o Sport, único representante pernambucano na competição; e o , em momento bem melhor que o , não enfrentarão rivais estaduais.

Assim, a Goal preparou uma matéria trazendo a data de todos os clássicos estaduais do Brasileirão. Confira!

Quando são os clássicos do Paranaense?

Rodada 10: x (24 a 25 de junho)

x (24 a 25 de junho) Rodada 29: Coritiba x Athletico-PR (23 a 26 de outubro)

Quando são os clássicos do Athletico Goianiense?

Rodada 5: x (30 a 31 de maio)

(30 a 31 de maio) Rodada 24: Atlético-GO x Goiás (26 a 28 de setembro)

Quando são os clássicos do ?

Rodada 5: x Botafogo (30 a 31 de maio)

(30 a 31 de maio) Rodada 10: Botafogo x (24 a 25 de junho)

x (24 a 25 de junho) Rodada 13: Botafogo x (4 a 6 de julho)

x (4 a 6 de julho) Rodada 24: Botafogo x Flamengo (26 a 28 de setembro)

x Flamengo (26 a 28 de setembro) Rodada 29: Vasco x Botafogo (23 a 26 de outubro)

(23 a 26 de outubro) Rodada 32: Fluminense x Botafogo (4 a 5 de novembro)

Quando são os clássicos do Ceará?

Rodada 7: Ceará x (13 a 15 de junho)

x (13 a 15 de junho) Rodada 26: Fortaleza x Ceará (14 a 15 de outubro)

Quando são os clássicos do ?

Rodada 6: x Corinthians (10 a 11 de junho)

(10 a 11 de junho) Rodada 9: Corinthians x (20 a 22 de junho)

x (20 a 22 de junho) Rodada 13: Red Bull x Corinthians (4 a 6 de julho)

(4 a 6 de julho) Rodada 14: Corinthians x (8 a 9 de julho)

x (8 a 9 de julho) Rodada 25: Corinthians x São Paulo (2 a 3 de outubro)

x São Paulo (2 a 3 de outubro) Rodada 28: Palmeiras x Corinthians (20 a 22 de outubro)

(20 a 22 de outubro) Rodada 32: Corinthians x Red Bull Bragantino (4 a 5 de novembro)

x Red Bull Bragantino (4 a 5 de novembro) Rodada 33: Santos x Corinthians (7 a 8 de novembro)

Quando são os clássicos do Coritiba?

Rodada 10: Athletico-PR x Coritiba (24 a 25 de junho)

(24 a 25 de junho) Rodada 29: Coritiba x Athletico-PR (23 a 26 de outubro)

Quando são os clássicos do Flamengo?

Rodada 5: Flamengo x Botafogo (30 a 31 de maio)

x Botafogo (30 a 31 de maio) Rodada 9: Fluminense x Flamengo (20 a 22 de junho)

(20 a 22 de junho) Rodada 15: Vasco x Flamengo (11 a 13 de julho)

(11 a 13 de julho) Rodada 24: Botafogo x Flamengo (26 a 28 de setembro)

(26 a 28 de setembro) Rodada 28: Flamengo x Fluminense (20 a 22 de outubro)

x Fluminense (20 a 22 de outubro) Rodada 34: Flamengo x Vasco (18 a 19 de novembro)

Quando são os clássicos do Fluminense?

Rodada 6: Fluminense x Vasco (10 a 11 de junho)

x Vasco (10 a 11 de junho) Rodada 9: Fluminense x Flamengo (20 a 22 de junho)

x Flamengo (20 a 22 de junho) Rodada 13: Botafogo x Fluminense (4 a 6 de julho)

(4 a 6 de julho) Rodada 25: Vasco x Fluminense (2 a 3 de outubro)

(2 a 3 de outubro) Rodada 28: Flamengo x Fluminense (20 a 22 de outubro)

(20 a 22 de outubro) Rodada 32: Fluminense x Botafogo (4 a 5 de novembro)

Quando são os clássicos do Fortaleza?

Rodada 7: Ceará x Fortaleza (13 a 15 de junho)

(13 a 15 de junho) Rodada 26: Fortaleza x Ceará (14 a 15 de outubro)

Quando são os clássicos do Goiás?

Rodada 5: Goiás x Atlético-GO (30 a 31 de maio)

x Atlético-GO (30 a 31 de maio) Rodada 24: Atlético-GO x Goiás (26 a 28 de setembro)

Quando são os clássicos do ?

Rodada 13: Grêmio x (4 a 6 de julho)

x (4 a 6 de julho) Rodada 32: Internacional x Grêmio (4 a 5 de novembro)

Quando são os clássicos do Internacional?

Rodada 13: Grêmio x Internacional (4 a 6 de julho)

(4 a 6 de julho) Rodada 32: Internacional x Grêmio (4 a 5 de novembro)

Quando são os clássicos do Palmeiras?

Rodada 5: Palmeiras x Santos (30 a 31 de maio)

x Santos (30 a 31 de maio) Rodada 8: Red Bull Bragantino x Palmeiras (17 ou 18 de junho)

(17 ou 18 de junho) Rodada 9: Corinthians x Palmeiras (20 a 22 de junho)

(20 a 22 de junho) Rodada 15: Palmeiras x São Paulo (11 a 13 de julho)

x São Paulo (11 a 13 de julho) Rodada 24: Santos x Palmeiras (26 a 28 de setembro)

(26 a 28 de setembro) Rodada 27: Palmeiras x Red Bull Bragantino (17 a 19 de outubro)

x Red Bull Bragantino (17 a 19 de outubro) Rodada 28: Palmeiras x Corinthians (20 a 22 de outubro)

x Corinthians (20 a 22 de outubro) Rodada 34: São Paulo x Palmeiras (18 a 19 de novembro)

Quando são os clássicos do Red Bull Bragantino?

Rodada 1: Santos x Red Bull Bragantino (2 a 4 de maio)

(2 a 4 de maio) Rodada 8: Red Bull Bragantino x Palmeiras (17 ou 18 de junho)

x Palmeiras (17 ou 18 de junho) Rodada 9: São Paulo x Red Bull Bragantino (20 a 22 de junho)

(20 a 22 de junho) Rodada 13: Red Bull Bragantino x Corinthians (4 a 6 de julho)

x Corinthians (4 a 6 de julho) Rodada 20: Red Bull Bragantino x Santos (22 a 24 de agosto)

x Santos (22 a 24 de agosto) Rodada 27: Palmeiras x Red Bull Bragantino (17 a 19 de outubro)

(17 a 19 de outubro) Rodada 28: Red Bull Bragantino x São Paulo (20 a 22 de outubro)

x São Paulo (20 a 22 de outubro) Rodada 32: Corinthians x Red Bull Bragantino (4 a 5 de novembro)

Quando são os clássicos do Santos?

Rodada 1: Santos x Red Bull Bragantino (2 a 4 de maio)

x Red Bull Bragantino (2 a 4 de maio) Rodada 5: Palmeiras x Santos (30 a 31 de maio)

(30 a 31 de maio) Rodada 10: Santos x São Paulo (24 a 25 de junho)

x São Paulo (24 a 25 de junho) Rodada 14: Corinthians x Santos (8 a 9 de julho)

(8 a 9 de julho) Rodada 20: Red Bull Bragantino x Santos (22 a 24 de agosto)

(22 a 24 de agosto) Rodada 24: Santos x Palmeiras (26 a 28 de setembro)

x Palmeiras (26 a 28 de setembro) Rodada 29: São Paulo x Santos (23 a 26 de outubro)

(23 a 26 de outubro) Rodada 33: Santos x Corinthians (7 a 8 de novembro)

Quando são os clássicos do São Paulo?

Rodada 6: São Paulo x Corinthians (10 a 11 de junho)

x Corinthians (10 a 11 de junho) Rodada 9: São Paulo x Red Bull Bragantino (20 a 22 de junho)

x Red Bull Bragantino (20 a 22 de junho) Rodada 10: Santos x São Paulo (24 a 25 de junho)

(24 a 25 de junho) Rodada 15: Palmeiras x São Paulo (11 a 13 de julho)

(11 a 13 de julho) Rodada 25: Corinthians x São Paulo (2 a 3 de outubro)

(2 a 3 de outubro) Rodada 28: Red Bull Bragantino x São Paulo (20 a 22 de outubro)

(20 a 22 de outubro) Rodada 29: São Paulo x Santos (23 a 26 de outubro)

x Santos (23 a 26 de outubro) Rodada 34: São Paulo x Palmeiras (18 a 19 de novembro)

Quando são os clássicos do Vasco?

Rodada 6: Fluminense x Vasco (10 a 11 de junho)

(10 a 11 de junho) Rodada 10: Botafogo x Vasco (24 a 25 de junho)

(24 a 25 de junho) Rodada 15: Vasco x Flamengo (11 a 13 de julho)

x Flamengo (11 a 13 de julho) Rodada 25: Vasco x Fluminense (2 a 3 de outubro)

x Fluminense (2 a 3 de outubro) Rodada 29: Vasco x Botafogo (23 a 26 de outubro)

x Botafogo (23 a 26 de outubro) Rodada 34: Flamengo x Vasco (18 a 19 de novembro)

