Brasil x Estados Unidos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da SheBelieves Cup

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada do torneio; veja como acompanhar ao vivo na TV

Brasil e EUA se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h (de Brasília), no Toyota Stadium, em duelo válido pela última rodada da SheBelieves Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear com vitória sobre o Japão por 1 a 0, a seleção brasileira foi derrotada pelo Canadá por 2 a 0 e agora busca a recuperação no torneio, enquanto os EUA chega embalado com 100% de aproveitamento. Nos dois primeiros jogos, venceram o Canadá (2 a 0) e o Japão (1 a 0).

Em 23 jogos disputados entre as equipes, os EUA registram uma ampla vantagem. São 16 vitórias, contra apenas três do Brasil, além de quatro empates. No último encontro, válido pela SheBelieves Cup 2019, os Estados Unidos venceram por 2 a 0.

As convocadas do Brasil

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária) Defensoras: Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Tamires (Corinthians)

Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Tamires (Corinthians) Meias: Ary (Racing Loiusville), Ana Vitória (Benfica), Julia (Chicago Red Stars) e Debinha (Kansas).

Ary (Racing Loiusville), Ana Vitória (Benfica), Julia (Chicago Red Stars) e Debinha (Kansas). Atacantes: Adriana (Orlando Pride), Kerolin (North Carolina Courage), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona), Gabi Nunes (Madrid CF.F), Nicole (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride).

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Bruninha, Rafaelle, Tainara, Tamires; Bia, Julia, Kerolin; Adriana, Geyse e Debinha.

EUA: Casey Murphy; Emily Fox, Alana Cook, Sofia Huerta e Naomi Haile Girma; L. Horan e Kristen Anne Mewis; A. Sanchez, Lynn Williams, Alex Morgan, Mallory Pugh.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

EUA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 22 de fevereiro de 20223

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Toyota Stadium – Dallas, EUA