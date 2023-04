Brasil x Colômbia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Sul-Americano sub-17

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (3), em Guayaquil; veja como acompanhar na TV

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta segunda-feira (3), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Christian Benítez, em Guayaquil, pela terceira rodada do Grupo A do Sul-Americano sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A seleção brasileira sub-17 está de olho no 13º título na competição e voltou a campo na última rodada, após empatar com o Equador por 2 a 2 na estreia. Na ocasião, o Brasil venceu o Chile por 3 a 0, conquistando sua primeira vitória no torneio. Assim, a equipe divide a liderança do Grupo A com o Equador, com quatro pontos cada.

Do outro lado, a Colômbia foi derrotada pelo Equador por 4 a 0 na última rodada, enquanto na estreia empatou com o Uruguai sem gols.

Os convocados da seleção brasileira sub-17

Goleiros: Caio Barone (Flamengo), César (Palmeiras) e Phillipe Gabriel (Vasco);

Defensores: Vitor Reis (Atlético-MG), Chermont (Santos), Dalla Corte (Internacional), Dayvisson (Athletico), Vitor Nunes (Palmeiras), Da Mata (Grêmio), João Henrique (Fluminense) e Souza (Santos);

Prováveis escalações

Brasil: Phillipe Gabriel; Vitor Gabriel, Vitor Reis, Da Mata e Souza; Matheus Ferreira, Luiz Gustavo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias. Técnico: Phelipe Leal.

Colômbia: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?