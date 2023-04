Chile x Brasil ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Sul-Americano sub-17

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela quarta rodada do hexagonal final; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Chile se enfrentam na noite quinta segunda-feira (20), no Estádio Olímpico Antahualpa, em Quito, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do hexagonal do Sul-Americano sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A seleção brasileira entra em campo mais leve, após garantir a vaga no Mundial da categoria. Agora, a Canarinho, vice-líder com 7 pontos, busca um triunfo para tentar assumir a ponta da tabela. Já o Chile é o lanterna do hexagonal, sem pontuar, e não tem mais chances de classificação.

Prováveis escalações

Escalação do Brasil sub-17: Phillipe Gabriel, Chermont, Vitor Reis, da Mata, Souza, Matheus Ferreira, Luiz Gustavo, Lorran, Rayan, Riquelme e Kauã Elias.

Escalação do Chile sub-17: Valdés, Campos, Román, Velásquez, Celis, Escobar, Ampuero, Cerda, Vásquez, Pérez e Marchant.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Chile

Sem desfalques confirmados.

Quando é?