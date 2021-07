Brasil x Chile: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (2), pelas quartas de final da Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasil recebe o Chile nesta sexta-feira (2), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final da Copa América. Quem vencer pega quem passar de Peru x Paraguai, que se enfrentam às 18h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Chile DATA Sexta-feira, 2 de julho de 2021 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro:

ONDE VAI PASSAR?



Seleção brasileira busca avançar na Copa América / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta sexta-feira, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dona da melhor campanha da fase de grupos, a seleção brasileira entra em campo contra o Chile visando a classificação à semifinal da Copa América.

Para o confronto, o técnico Tite deve mandar a campo Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar no ataque.

"Os objetivos traçados eram de desempenho e eles foram de resultados nessa primeira etapa. Nós construímos três vitórias e um empate no último jogo, utilizamos todos os atletas, que era o nosso objetivo, de oportunizar dentro do jogo para que as situações se mostrassem, a qualidade técnica individual, as variações que a gente tem em termos táticos de utilização e de estar nesta primeira fase também preparados para esses outros enfrentamentos com o grupo todo confiante para tal. Nós atingimos este objetivo", analisou o treinador, que soma três vitórias e um empate na primeira fase.

O lateral-esquerdo Renan Lodi, com um trauma na região da bacia, segue como dúvida.

A equipe viaja para o Rio de Janeiro ainda hoje, já que encara os chilenos no Estádio Nilton Santos pelas quartas de final da CONMEBOL @CopaAmerica. pic.twitter.com/85Ln9cHDU4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 1, 2021

Já o Chile, campeão da Copa América em 2015 e 2016, avançou às quartas de final após encerrar a primeira fase em quarto lugar do grupo A, com cinco pontos.

A principal novidade pode ser o retorno de Alexis Sánchez, recuperado de uma lesão dias antes do embarque da seleção chilena para o Brasil.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão (Thiago Silva), Marquinhos e Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred e Lucas Paquetá (Firmino); Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.

Provável escalação do Chile: Bravo; Isla, Medel, Sierralta e Mena; Alarcón, Vidal e Charles Aránguiz; César Pinares, Brereton (Alexis Sánchez) e Eduardo Vargas.

