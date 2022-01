Botafogo sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

O Botafogo, nunca antes campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vem com força total para tentar conquistar pela primeira vez o título mais badalado das categorias de base do Brasil.

Sua melhor campanha foi em 1971, quando chegou a ser vice-campeão, derrotado na final para seu rival, Fluminense. Com suas três partidas disputadas, o Fogão fecha a primeira fase da Copinha 2022 com duas vitórias e uma derrota.

Qual o próximo confronto do Botafogo pela Copinha? Qual sua classificação até o momento? Veja abaixo esses e outros detalhes sobre o Fogão sub-20.

Qual o próximo compromisso do Botafogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior?

Após boa classificação em primeiro no seu grupo, o Botafogo encontra, nesta quarta-feira (12), às 11h00 (de Brasília), o São José-RS, partida que será disputada em Taubaté-SP. O duelo tem transmissão na TV por assinatura, no canal SporTV.

Qual a classificação do Botafogo da Copinha 2022?

CLUBE PONTOS PARTIDAS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS SOFRIDOS SG Botafogo 6 3 2 0 1 5 1 +4 Taubaté 4 3 1 1 0 3 3 0 Aparecidense 4 3 1 1 0 4 6 -2 Petrolina 3 3 1 0 2 3 5 -2

Qual a campanha do Botafogo na Copinha 2022?

Com duas vitórias e uma derrota, o Botafogo chega de forma humilde na primeira colocação, em busca do seu primeiro título da Copinha.

Parte do Grupo 14, o clube carioca participou de uma divisão equilibrada, onde todos os quatro times participantes conseguiram pelo menos uma vitória. No grupo do ABC, por exemplo, o Jaguariúna, último colocado, teve três derrotas, enquanto o primeiro colocado passou com 100% de aproveitamento.

Com Gabriel Tigrão, autor de dois dos três gols marcados na primeira vitória do Botafogo no torneio, Raí, o qual deu duas assistências e marcou um tento, e Kauê e Maranhão, dois destaques do último duelo, na vitória por 2 a 0 sobre o Taubaté, o elenco do Fogão se prepara com bons jogadores para o duelo desta quarta.