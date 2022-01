Quartas de final da Copinha 2022: classificados, confrontos, datas e mais

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está avançando e chegando na fase de quartas de final. O mata-mata sempre reserva muitas emoções, surpresas e promessas para os times profissionais brasileiros.

A finalíssima do torneio está marcada para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. E é bom ficar de olho nessa competição, pois ela é mundialmente conhecida como um verdadeiro celeiro de grandes talentos do país pentacampeão do mundo.

A Copinha começou com 128 equipes na fase de grupos, e nas quartas de final sobrarão apenas oito equipes.

Em meio a este cenário, a GOAL te mostra quais são os classificados e os confrontos desta fase de mata-mata.

Quem está nas quartas da Copinha 2022?

Imparável! Goleada e vaga nas quartas de final para o Mirassol.#copinha22 pic.twitter.com/wISeZtGBH5 — Copinha (@Copinha) January 16, 2022

Por enquanto, apenas uma equipe já garantiu sua vaga entre os oito melhores do certame:

Mirassol

Quais são os confrontos das oitavas da Copinha 2022?

O chaveamento já está definido. Vale lembrar que esses confrontos estão na ordem do chaveamento, ou seja, os vencedores de cada jogo, nesta ordem, se enfrentam na próxima fase. Veja:



Mirassol x Fluminense ou Santos

x Fluminense ou Santos Novorizontino ou América-MG x Botafogo ou Resende

Desportivo Brasil ou Cruzeiro x São Paulo ou Vasco

Internacional ou Palmeiras x Oeste ou Canaã

Onde assistir aos jogos das oitavas da Copinha 2022?

Assim como nas primeiras fases, os torcedores terão acesso a diversas opções para assistir aos jogos da quarta fase da competição.



Os principais duelos da fase serão transmitidos pelo SporTV, na TV fechada. Os outros duelos pela Eleven Sports e Paulistão Play, na internet.



Para fechar, outros duelos serão transmitidos pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol, em seu canal oficial.