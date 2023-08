Botafogo-SP x ABC: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e ABC se enfrentam na noite desta segunda-feira (28), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há seis jogos, com três empates e três derrotas, o Botafogo-SP entra em campo pressionado pela vitória. No momento, a equipe aparece no meio da tabela, com 33 pontos. Pedro Rodrigues, que cumpriu suspensão na derrota para a Chapecoense, e Lucas Cardoso, recuperado de incômodo muscular, retornam.

Do outro lado, o ABC segue na lanterna da Série B, com apenas 14 pontos conquistados. Até aqui, a equipe registra duas vitórias, oito empates e 14 derrotas. Um aproveitamento de 19%.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio (Vidal), Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Brey (Jean); Madruga, Luiz Henrique e Ivonei (Pedro Rodrigues); Osman, Edson Carioca e Édson Cariús.

ABC: Michael, Alex Silva, Geovane, Fabrício , Romário, Wellington Reis, Wallace, Matheus Anjos, Renan Bressan, Paulo Sérgio, Fábio Lima.

Desfalques

Botafogo-SP

Guilherme Mantuan, em transição física, João Maranini e João Veras, machucados, e Toró, expulso contra a Chapecoense, são desfalques.

ABC

Sem desfalques confirmados.

