Botafogo-PB x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (15) para Botafogo e Fortaleza, em partida válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, a partir das 19h30 (do horário de Brasília). O Fortaleza quer somar pontos para deslanchar na liderança do Grupo B.

O Botafogo, da Paraíba, vem de uma vitória na competição sobre o Alagoinhas por 1 a 0, enquanto o Fortaleza vem de um empate com o Náutico por 2 a 2 no último duelo.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, as duas equipes irão com força máxima. Do lado do Fortaleza. Vojvoda, técnico da equipe, deve promover a estreia de Renato Kayzer, que foi contratado junto ao Athletico, no time titular.

Mais artigos abaixo

O Botafogo, por sua vez, conta com os gols de Gustavo Coutinho para o duelo. O atacante já marcou quatro gols em cinco jogos nesta temporada.

Possível escalação do Botafogo: Luis Carlos; Sávio, Gabriel Yanno, Paulo Victor, Bruno Ré; Diego Gomes, Adriano Jr, Pablo; Anderson Paraíba, Leilson e Gustavo Coutinho.

ADOTAR É SHOW DE BOLA! 🔥🐶🐱



Pela primeira vez na história do futebol paraibano, um clube fez questão de entrar em campo trazendo cães para dar visibilidade aos animais de rua que precisam de um lar.



📸 Guilherme Drovas pic.twitter.com/UN6U6uVoX1 — Botafogo-PB (@BotafogoPB) February 12, 2022

Possível escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi, Yago Pikachu; Jussa, Ronald, Lucas Crispim, Lucas Lima; Torres e Moíses (Kayzer).

Terça-feira, o Leão voltará a campo para atuar no palco em que se consagrou campeão do Nordestão em 2019. 🏆🇫🇷



Enfrentaremos o Botafogo-PB, às 19h30, no Almeidão, pela 5ª rodada da competição.



O elenco já inicia hoje a preparação para o jogo.🦁#FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/jOTIH13qIZ — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 13, 2022

DESFALQUES

BOTAFOGO:

SEM DESFALQUES

FORTALEZA:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Botafogo e Fortaleza será transmitido ao vivo pela Nordeste FC, no streaming, nesta terça-feira (15).