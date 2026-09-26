Botafogo na liderança e Corinthians com dois: estudo divulga jovens sub-21 mais valiosos da América do Sul

O CIES Football Observatory, braço de pesquisa do Centro Internacional de Estudos Esportivos voltado à análise estatística do futebol, divulgou um estudo sobre os jogadores sub-21 mais valiosos da América do Sul. A lista reúne dez jovens avaliados em mais de R$ 1,18 bilhão no total e conta com representantes de quatro clubes do Brasileirão: Botafogo, Cruzeiro, Corinthians e Athletico-PR.

O ranking é liderado pelo meio-campista argentino de 19 anos Álvaro Montoro, do Botafogo, estimado em € 37,4 milhões, cerca de R$ 221 milhões. O atleta se destacou no Vélez Sarsfield, de seu país natal, e teve 90% de seus direitos comprados pelo Glorioso em 2025 por US$ 9 milhões (R$ 50 milhões, na cotação da época). Um ano depois, seu valor de mercado quadruplicou em relação ao valor pago inicialmente pelo Botafogo.

Na segunda colocação aparece Keny Arroyo, de 20 anos. O equatoriano do Cruzeiro é avaliado em € 30,7 milhões, aproximadamente R$ 181 milhões. Atacante, o jogador pode atuar pelas duas pontas e chegou ao futebol brasileiro após se destacar pelo Independiente del Valle, do Equador. O terceiro lugar é de Tobías Andrada, argentino de 19 anos do River Plate, com valor estimado em € 25,1 milhões, cerca de R$ 148 milhões. O meio-campista também passou pelo Vélez Sarsfield antes de chegar ao clube argentino.

O quarto colocado é Arthur Dias, brasileiro de 19 anos do Athletico-PR, avaliado em € 17,2 milhões, aproximadamente R$ 102 milhões. Zagueiro, o jogador ganhou espaço no futebol profissional e aparece entre os jovens mais valorizados do continente. Na quinta posição está Huguinho, também brasileiro e de 19 anos. O meio-campista formado na base do Botafogo tem valor estimado em € 17,1 milhões, cerca de R$ 100,9 milhões.

O Corinthians é o único clube com dois representantes consecutivos no ranking. O volante André Luiz, brasileiro de 20 anos, aparece em sexto, com valor de € 16,2 milhões, aproximadamente R$ 96 milhões. O jogador é seguido por Gui Negão, atacante brasileiro de 19 anos avaliado em € 15,7 milhões, cerca de R$ 92,7 milhões. Formado nas categorias de base do Corinthians, o centroavante vem ganhando espaço entre os profissionais, enquanto André já se tornou peça-chave do esquema de Fernando Diniz.

O Botafogo volta a aparecer na oitava posição com Kadir Barría, panamenho de 19 anos avaliado em € 14,7 milhões, cerca de R$ 86,8 milhões. Atacante, o jogador atua principalmente pelos lados do campo. O nono colocado é Tomás Aranda, argentino de 19 anos do Boca Juniors, com valor estimado em € 14,1 milhões, cerca de R$ 83,2 milhões. Meia ofensivo, também pode atuar aberto pelas pontas.

Fechando o top 10 está Zé Lucas, brasileiro de 18 anos do Cruzeiro, avaliado em € 13,2 milhões, cerca de R$ 77,9 milhões. O jogador atua como volante e completa a lista dos dez sub-21 mais valiosos da América do Sul.

O Botafogo é o clube com maior presença no top 10, com três jogadores entre os mais valiosos do continente, incluindo Álvaro Montoro, líder do ranking. Corinthians e Cruzeiro aparecem na sequência, com dois atletas cada, enquanto Boca Juniors, River Plate e Athletico-PR têm um representante cada na lista do CIES.