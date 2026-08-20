André, a joia do Corinthians apelidada de "Pogba da Fiel" que virou alvo de disputa entre Milan, Juventus e Inter de Milão

André sempre foi Corinthians. O volante cresceu torcendo pelo Timão e entrou no Parque São Jorge aos 10 anos, depois de ser observado numa derrota de 20 a 1 do seu time de base contra a equipe alvinegra. Hoje, com 20 anos, é titular do clube que idolatra desde criança e integra um elenco que venceu a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa de 2026.

André faz parte de uma geração que está redesenhando o presente do Corinthians. Ao lado de Breno Bidon e Gui Negão, companheiros desde as categorias de base no Terrão, representa um projeto de clube que apostou na própria formação em um momento de crise financeira. O que chama atenção, porém, não é só o contexto, é a velocidade com que André ocupou o espaço. Em menos de seis meses no profissional, o camisa 49 tomou a titularidade e virou um dos ativos mais valiosos do elenco.

O que impressiona não é só o que André faz em campo, mas como ele faz. Aos 20 anos, tem um jogo físico, é maduro nas decisões e tem uma intensidade que raramente se vê nessa faixa etária. A torcida corintiana já encontrou a comparação: para os fãs do Timão, ele é o "Pogba da Fiel", uma referência ao ex-meia da Juventus e da França que o próprio André admite como inspiração.

Não por acaso, o Milan apresentou uma proposta formal pelo jogador no início de 2026, a Juventus e a Inter de Milão iniciaram contatos em julho, e os gigantes italianos passaram a rivalizar propostas. Mas não parou por aí, já que Atlético de Madrid, Benfica e Crystal Palace também mantêm olhos atentos no jogador, segundo a imprensa europeia. O Corinthians, por sua vez, faz o que pode para manter o volante, por ora, na Neo Química Arena. A questão, portanto, não é se André vai para a Europa, mas quando.

Abaixo, a GOAL traça o perfil de um dos mais promissores meio-campistas do futebol brasileiro atual.