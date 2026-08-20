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Joaquim Lira Viana

André, a joia do Corinthians apelidada de "Pogba da Fiel" que virou alvo de disputa entre Milan, Juventus e Inter de Milão

Especiais e Opinião
NXGN
A. Luiz
Corinthians
Milan
Juventus
Inter de Milão

Cria do Timão, o volante estreou no profissional ao fim de 2025 e rapidamente se firmou como titular do clube que sempre sonhou em defender. Agora, Milan, Juventus e outros gigantes europeus fazem fila para tirá-lo da Neo Química Arena

André sempre foi Corinthians. O volante cresceu torcendo pelo Timão e entrou no Parque São Jorge aos 10 anos, depois de ser observado numa derrota de 20 a 1 do seu time de base contra a equipe alvinegra. Hoje, com 20 anos, é titular do clube que idolatra desde criança e integra um elenco que venceu a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa de 2026.

André faz parte de uma geração que está redesenhando o presente do Corinthians. Ao lado de Breno Bidon e Gui Negão, companheiros desde as categorias de base no Terrão, representa um projeto de clube que apostou na própria formação em um momento de crise financeira. O que chama atenção, porém, não é só o contexto, é a velocidade com que André ocupou o espaço. Em menos de seis meses no profissional, o camisa 49 tomou a titularidade e virou um dos ativos mais valiosos do elenco.

O que impressiona não é só o que André faz em campo, mas como ele faz. Aos 20 anos, tem um jogo físico, é maduro nas decisões e tem uma intensidade que raramente se vê nessa faixa etária. A torcida corintiana já encontrou a comparação: para os fãs do Timão, ele é o "Pogba da Fiel", uma referência ao ex-meia da Juventus e da França que o próprio André admite como inspiração.

Não por acaso, o Milan apresentou uma proposta formal pelo jogador no início de 2026, a Juventus e a Inter de Milão iniciaram contatos em julho, e os gigantes italianos passaram a rivalizar propostas. Mas não parou por aí, já que Atlético de Madrid, Benfica e Crystal Palace também mantêm olhos atentos no jogador, segundo a imprensa europeia. O Corinthians, por sua vez, faz o que pode para manter o volante, por ora, na Neo Química Arena. A questão, portanto, não é se André vai para a Europa, mas quando.

Abaixo, a GOAL traça o perfil de um dos mais promissores meio-campistas do futebol brasileiro atual.

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  • André Corinthians Categorias de BaseReprodução/Instagram

    Onde tudo começou

    André Luiz Santos Dias nasceu no dia 20 de junho de 2006, no Capão Redondo, bairro da zona sul de São Paulo. André cresceu em uma região onde o futebol é jogado comumente na rua, e foi descoberto num campinho de terra por um professor da escolinha local. A chegada ao Corinthians foi inusitada: ele integrava um time de base que perdeu por 20 a 1 para a equipe alvinegra num amistoso sub-12. "Mesmo assim me chamaram para fazer avaliação. Fiquei um mês e meio treinando e aí passei. Dali em diante joguei por todas as categorias da base", disse André, em entrevista ao GE, em 2025.

    No Terrão, os primeiros anos foram de adaptação. André jogou como lateral-direito, zagueiro, foi adiantado para o meio-campo e até no ataque atuou. Com o tempo, encontrou a posição de volante como seu lugar definitivo, por influência do técnico Vinícius Marques, das categorias de base do Timão.

    Aos 17 anos, André assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. E aos 19, em agosto de 2025, com a carreira em ascensão, renovou o vínculo até dezembro de 2029, com multa de R$ 112 milhões para o mercado nacional e € 100 milhões (R$ 604 milhões, na cotação atual) para o exterior.

    A dificuldade também moldou o caminho. Nos primeiros anos de base, André dependia de caronas de parentes e conhecidos para cruzar São Paulo até o CT do clube. "Já teve tanta gente que me levou: amiga da minha mãe, minha avó, amiga dela... Pegava metrô, trem, levava quase duas horas. Eu almoçava no caminho para o treino. E depois tinha que esperar o horário de pico passar para voltar para casa", relembrou.

    • Publicidade
  • Fluminense v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A grande chance

    A estreia de André no profissional aconteceu no dia 13 de setembro de 2025, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão. Ele entrou no segundo tempo, substituindo Maycon. Dois jogos depois, em outubro, marcou seu primeiro gol pelo clube, na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, com uma bela chapada no canto esquerdo do goleiro.

    Depois disso, André seguiu sendo escalado, e ganhou oportunidades em nove das 10 partidas seguintes à vitória contra o Mirassol. Isto incluiu o jogo de ida de semifinal da Copa do Brasil de 2025, contra o Cruzeiro, e também na ida e volta da final contra o Vasco, em que o Corinthians se sagrou campeão do torneio nacional, em dezembro do ano passado.

    No início de 2026, o camisa 49 ganhou a confiança do então treinador Dorival Júnior e foi escalado como titular nos primeiros cinco jogos do Paulistão. Quando o Milan apresentou sua primeira proposta milionária, que o Timão chegou muito próximo de aceitar e vender seu jogador, o técnico demostrou seu descontentamento e enfatizou o papel de André na equipe.

    "O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que vai vender a hora que quiser, no momento adequado. Um jogador deste nível, com apenas oito ou nove jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque vale muito mais no mercado.

    "Você vende, com três dias para contratar. Você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que vamos achar um outro André lá dentro do Terrão neste momento? Não, nós não temos. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino."

    No final, o veto de Dorival acabou sendo essencial para a permanência de André no Corinthians. E mesmo com o treinador sendo demitido do cargo poucos meses depois, não se pode negar que ele estava certo sobre o talento do jovem volante.

  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Como está indo

    Depois de fazer parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa de 2026, em cima do Flamengo, André continuou ganhando espaço no time titular e se estabeleceu uma peça-chave tanto com Dorival quanto com Fernando Diniz, que assinou com o Timão em abril de 2026

    Poucos dias depois da chegada do novo comandante, porém, André passou por um momento conturbado ao ser expulso contra o Palmeiras, no Brasileirão, por fazer um gesto obsceno e, dois jogos depois, voltou a receber cartão vermelho contra o Vasco, também pelo Campeonato Brasileiro.

    A boa notícia para o camisa 49 é que sua presença se tornou imprescindível mesmo com pouco tempo no time titular — o que também foi reforçado pela ruptura do LCA de José Martínez, o antigo "dono da posição", em fevereiro de 2026 —, e quando ele saiu de suspensão voltou a ser escalado nos onze iniciais, tendo atuações importantes pelo campeonato nacional e também pela Copa Libertadores, na qual o Corinthians avançou ao mata-mata na liderança do grupo.

    Na última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo, André marcou dois gols contra o Grêmio, na vitória por 3 a 1, e nas duas partidas seguintes à volta do Brasileirão deu duas assistências: na vitória contra o Remo e no empate contra o Bahia.

    Ao todo em 2026, o volante tem 34 jogos com a camisa do Corinthians, sendo 29 como titular, cinco gols marcados e duas assistências distribuídas. Apesar de jogar em uma função mais recuada, é o artilheiro do Timão no Brasileirão, empatado com Yuri Alberto e Rodrigo Garro, com três gols; e também o segundo jogador com mais assistências, empatado com Yuri Alberto, Matheuzinho e Zakaria Labyad, com duas.

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  • André CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

    Pontos fortes

    André é um volante de marcação com motor. A intensidade é sua principal marca: pressiona, recupera, disputa e mantém esse ritmo durante os 90 minutos com uma regularidade que poucos atletas de 20 anos são capazes. Ao mesmo tempo, quando tem a bola em seus pés, carrega com calma, de cabeça erguida, sabendo procurar espaços. E caso tentem roubá-la, é ágil nos dribles para sair de situações de pressão com facilidade.

    Com 1,81m e boa compleição física, André impressiona pelo porte para a idade. Não é apenas grande e forte, como sabe também usar o corpo com inteligência nos duelos, protege a bola com maestria e tem a resistência para, após uma dividida firme, estar de pé antes do adversário para batalhar novamente. Esse conjunto físico e técnico é o que torna sua chegada ao alto nível tão rápida e o faz parecer um jogador mais experiente do que realmente é.

    Com sete gols em 42 partidas como profissional, André tem números ofensivos acima da média para um volante de sua posição. A chegada à área, a finalização de fora e a presença nos chutes de longa distância são atributos que o aproximam do perfil de meio-campista moderno exigido pelas principais ligas europeias, e que explicam por que gigantes europeus identificaram nele exatamente o que procuravam.

  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Espaço para melhorias

    As duas expulsões de André em 2026 dizem menos sobre falta de disciplina e mais sobre falta de leitura do momento. A primeira aconteceu num clássico contra o Palmeiras: uma provocação seguida de gesto obsceno, desnecessária numa situação em que o jogo estava favorável para o Corinthians, que jogava em casa. A segunda veio numa saída de bola do Vasco, sem qualquer risco para o Corinthians, numa entrada dura que não precisava acontecer. Nos dois casos, o problema não foi a intensidade, mas a hora errada de acionar o botão.

    É aí que está o ponto a desenvolver. André sabe marcar, sabe pressionar e sabe ser duro quando a situação exige. O que ainda está aprendendo é a calibrar esses impulsos, entendendo quando provocar e quando poupar energia, quando pressionar com força total e quando recuar e esperar. A inteligência dentro de campo não é só técnica, é também emocional, e essa parte ainda está sendo construída.

    Num clube europeu, onde a margem de erro é mínima, um cartão vermelho bobo em momento decisivo pode custar caro para a equipe e para a carreira. André tem tudo para resolver essa questão com o tempo e com a experiência acumulada, mas é um ponto que os clubes interessados certamente já mapearam.

  • FBL-LIBERTADORES-SANTAFE-CORINTHIANSAFP

    O próximo... Elias?

    O apelido "Pogba da Fiel" surgiu pela semelhança física e pela posição em campo, e o próprio André não foge do tema quando perguntado. Em entrevista ao GE, ele foi honesto sobre a comparação: "De fisionomia não acho que parece. O estilo de correr, a passada larga parece um pouco, mas acho que só isso." Na mesma entrevista, porém, citou um outro jogador como referência mais próxima: Elias, o volante que fez história no Corinthians nos anos 2000 e 2010 e é até hoje lembrado com carinho pela torcida alvinegra.

    A comparação com Elias faz muito sentido. O ex-volante era forte na marcação, dominava a condução da bola e regia o meio-campo com autoridade. André tem essas mesmas características, mas com uma vantagem física considerável: com 1,81m (contra 1,73m do ex-camisa 7) é mais alto e mais imponente do que Elias era, o que amplia sua capacidade de ganhar duelos aéreos e de proteger a bola em situações de pressão.

    Se André conseguir desenvolver o domínio técnico que Elias demonstrou ao longo da carreira, a comparação pode se tornar ainda mais favorável ao jovem do Terrão. O torcedor corintiano que viu Elias reinar no meio-campo da Arena sabe exatamente o que isso significaria.

  • imago-sport-1080745404.jpgSports Press Photo

    O que vem a seguir

    O futuro imediato de André depende de uma decisão que o Corinthians não pode adiar indefinidamente. O clube atravessa uma crise financeira grave, com três transfer bans ativos impostos pela Fifa no valor de R$ 22 milhões, além de uma dívida superior a R$ 2,7 bilhões relacionada a diversos assuntos. Neste cenário, André, com apenas 20 anos e já tendo atraído interesse de gigantes como Milan, Juventus, Inter de Milão e Atlético de Madrid, pode acabar sendo um sacrifício da diretoria atual para desafogar as pendências financeiras.

    No início de agosto, representantes do jogador foram à Europa ouvir propostas dos clubes e o Corinthians definiu preço que quer pelo volante: segundo apuração da ESPN, o clube paulista sinalizou que busca uma proposta de € 18 milhões (R$ 108,7 milhões), e mais € 4 milhões (R$ 24,1 milhões) em bônus, totalizando € 22 milhões (R$ 132,8) pelo meio-campista.

    Para efeito de comparação, a proposta quase aceita pelo Timão do Milan, em março, era de € 15 milhões fixos e mais € 2 milhões de bônus.

    O Corinthians tem poder de negociação, mas também tem urgência. O presidente Osmar Stabile reconheceu publicamente que o clube "precisava ter vendido jogadores" quando recusou a oferta do Milan em março, uma admissão que sinaliza que uma nova proposta dificilmente será rejeitada com a mesma firmeza. Se a transferência se confirmar ainda em 2026, André seria um dos brasileiros mais jovens a defender a Serie A italiana nos últimos anos.

    Na seleção brasileira, o nome do volante começa a aparecer nas discussões sobre o futuro do meio-campo nacional. Com 20 anos e um perfil que combina marcação, saída de bola e capacidade de gol, André é exatamente o tipo de jogador que o Brasil procura para o ciclo que vai até a Copa do Mundo de 2030. Se a carreira seguir o ritmo atual, não deve demorar muito para que Carlo Ancelotti precise responder a uma pergunta simples: por que ele ainda não está lá?

    Se é uma questão de tempo a ida de André para a Europa, também é para ele receber sua primeira oportunidade com a camisa amarela.