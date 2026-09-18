Arthur Dias: a joia que trocou o ataque para se tornar a maior promessa defensiva do Brasil

Crescendo em Campo Grande, Arthur começou a jogar futsal ainda criança. Sua presença física e seu talento bruto rapidamente o destacaram entre os jogadores de sua faixa etária.

"Ele era muito especial. No sub-11, já era uma estrela e chamava atenção, especialmente pelo físico. Era muito grande para a idade", relembrou o técnico Sergio Pavao em entrevista ao Fatimanews.

O porte imponente e a habilidade natural de Arthur fizeram com que ele se destacasse nas categorias de base locais como atacante, antes de fazer a transição para os campos de grama. O olheiro local Murilo acompanhou de perto suas atuações dominantes no futebol de base.

"Ele fez muitos gols em campeonatos regionais, tanto no futsal quanto no futebol", disse Murilo. "Ele sempre foi um destaque, jogando em uma categoria acima. Sempre foi alto, forte, habilidoso e tinha muita personalidade em campo."

Em 2022, aos 15 anos, Arthur deixou Campo Grande para integrar as categorias de base do Athletico-PR e assinou seu primeiro contrato profissional um ano depois. Chegando ao clube como centroavante, ele inicialmente teve dificuldades para se firmar no terço final nas partidas da base. Em determinado momento, a comissão técnica chegou a cogitar o encerramento de seu vínculo.

Sua carreira mudou graças ao técnico Rodrigo Bellão, hoje no Botafogo, que enxergou potencial defensivo naquele atacante de físico avantajado.

"Em determinado momento, ele estava em uma lista de transferências no clube, e fui eu quem impediu que ele fosse dispensado porque comecei a ver um potencial diferente nele, um grande potencial para ser zagueiro", disse Bellão. "Como ele era muito forte, faltavam algumas qualidades a ele como atacante, e muita gente no clube queria mandá-lo embora."

Em entrevista ao UmDois Esportes, Bellão explicou como percebeu a possibilidade de uma mudança de posição:

"Foi engraçado. Não foi uma decisão isolada, aconteceu ao longo do processo. Ele tinha dificuldades como atacante, e eu faço muito trabalho de um contra um, em que todo mundo ataca e defende. Arthur era melhor marcando do que como atacante. Ele tem muita força."

A transição foi gradual. Bellao primeiro deslocou Arthur de centroavante para ponta, depois para o meio-campo, lateral e, por fim, zagueiro. A ideia inicialmente encontrou resistência do jovem jogador e de seu entorno, mas a intervenção do treinador acabou mudando o rumo de sua carreira.

"Ele me chamou para conversar e disse: 'Olha, Bellao, eu não quero jogar de zagueiro. Minha mãe acha que eu não deveria jogar, meu empresário também não, meus amigos acham que eu não sou zagueiro'", acrescentou Bellão.

"Aí eu disse: 'Vamos lá, eu tenho 18 anos de experiência. Você quer dizer que sua mãe, seu empresário, seus amigos entendem mais de futebol?' Ele riu muito e, durante essa conversa, eu disse que o via em breve assinando um contrato profissional e chegando à seleção. Quando eu falava com ele sobre isso, foi engraçado como ele passou de mal-humorado a sorridente."