Arthur Dias: a joia que trocou o ataque para se tornar a maior promessa defensiva do Brasil
Poucos jogadores vivenciam uma transformação tão dramática quanto passar de atacante sem espaço e à beira da dispensa a um dos jovens zagueiros mais cobiçados do futebol sul-americano. Essa é precisamente a história de Arthur Dias, a sensação de 19 anos do Athletico-PR que vem encantando o Brasil.
Com 49 jogos como profissional, o zagueiro, conhecido pela força física, já foi convocado para a Seleção Brasileira principal. Sua rápida evolução também despertou o interesse de clubes europeus. O Tottenham ficou suficientemente impressionado para apresentar uma proposta de transferência na última janela, mas recebeu uma negativa. O Athletico-PR pretende seguir desenvolvendo o defensor, que vive rápida ascensão.
Então, como um ex-centroavante se transformou no coração da defesa do Athletico-PR e chamou a atenção de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira?
Onde tudo começou
Crescendo em Campo Grande, Arthur começou a jogar futsal ainda criança. Sua presença física e seu talento bruto rapidamente o destacaram entre os jogadores de sua faixa etária.
"Ele era muito especial. No sub-11, já era uma estrela e chamava atenção, especialmente pelo físico. Era muito grande para a idade", relembrou o técnico Sergio Pavao em entrevista ao Fatimanews.
O porte imponente e a habilidade natural de Arthur fizeram com que ele se destacasse nas categorias de base locais como atacante, antes de fazer a transição para os campos de grama. O olheiro local Murilo acompanhou de perto suas atuações dominantes no futebol de base.
"Ele fez muitos gols em campeonatos regionais, tanto no futsal quanto no futebol", disse Murilo. "Ele sempre foi um destaque, jogando em uma categoria acima. Sempre foi alto, forte, habilidoso e tinha muita personalidade em campo."
Em 2022, aos 15 anos, Arthur deixou Campo Grande para integrar as categorias de base do Athletico-PR e assinou seu primeiro contrato profissional um ano depois. Chegando ao clube como centroavante, ele inicialmente teve dificuldades para se firmar no terço final nas partidas da base. Em determinado momento, a comissão técnica chegou a cogitar o encerramento de seu vínculo.
Sua carreira mudou graças ao técnico Rodrigo Bellão, hoje no Botafogo, que enxergou potencial defensivo naquele atacante de físico avantajado.
"Em determinado momento, ele estava em uma lista de transferências no clube, e fui eu quem impediu que ele fosse dispensado porque comecei a ver um potencial diferente nele, um grande potencial para ser zagueiro", disse Bellão. "Como ele era muito forte, faltavam algumas qualidades a ele como atacante, e muita gente no clube queria mandá-lo embora."
Em entrevista ao UmDois Esportes, Bellão explicou como percebeu a possibilidade de uma mudança de posição:
"Foi engraçado. Não foi uma decisão isolada, aconteceu ao longo do processo. Ele tinha dificuldades como atacante, e eu faço muito trabalho de um contra um, em que todo mundo ataca e defende. Arthur era melhor marcando do que como atacante. Ele tem muita força."
A transição foi gradual. Bellao primeiro deslocou Arthur de centroavante para ponta, depois para o meio-campo, lateral e, por fim, zagueiro. A ideia inicialmente encontrou resistência do jovem jogador e de seu entorno, mas a intervenção do treinador acabou mudando o rumo de sua carreira.
"Ele me chamou para conversar e disse: 'Olha, Bellao, eu não quero jogar de zagueiro. Minha mãe acha que eu não deveria jogar, meu empresário também não, meus amigos acham que eu não sou zagueiro'", acrescentou Bellão.
"Aí eu disse: 'Vamos lá, eu tenho 18 anos de experiência. Você quer dizer que sua mãe, seu empresário, seus amigos entendem mais de futebol?' Ele riu muito e, durante essa conversa, eu disse que o via em breve assinando um contrato profissional e chegando à seleção. Quando eu falava com ele sobre isso, foi engraçado como ele passou de mal-humorado a sorridente."
Grande alívio
A mudança valeu a pena. Aos 17 anos, Arthur já treinava com o time principal do Athletico-PR e, no ano seguinte, conquistou oficialmente uma vaga permanente entre os profissionais. À vontade ao lado de jogadores mais experientes, ele convenceu o técnico Odair Hellmann a promover sua estreia no segundo tempo do duelo da Série B contra o América-MG.
Foi uma dura experiência de aprendizado para a jovem promessa. Nos acréscimos, Arthur cometeu um pênalti ao empurrar o atacante Willian Bigode dentro da área. Embora o goleiro Santos tenha defendido a cobrança e garantido um ponto para o Athletico-PR, o defensor ficou abalado com o momento e depois caiu no choro.
"Depois da partida, eu fiquei muito chateado. Eu não chorei, mas, na volta, depois de um treino, não aguentei. Sentei no campo e comecei a chorar muito", disse o jovem ao ge.com. "E aí o Papito [Hellmann] falou comigo, me ajudou. Disse que ia ser difícil, mas que acreditava no meu potencial. Eu confiei nele e nos meus companheiros, e agradeço a todos que me apoiaram naquele momento difícil."
Hellmann defendeu o jovem após o erro e o incentivou a encarar o episódio como uma oportunidade de crescimento.
"De fora, a gente diz: 'Manda embora, tira ele, barra'. Mas qualquer decisão que um técnico toma tem consequências", afirmou. "O que aconteceu com o Arthur é que ele é um jovem promissor que começa a treinar com o profissional, mostra boas qualidades, surge uma oportunidade durante o jogo, e ele comete um erro. Um erro anormal. Se assistirmos aos jogos depois disso, eu não vi nenhum jogador empurrar outro na área como o Arthur fez naquele momento."
"Mexeu comigo ali, depois do jogo. Quando voltamos, houve um episódio em que o Arthur, depois do treino, estava sentado num canto, sozinho e chorando. Eu estava do lado de fora, deixei todo mundo ir para casa.
"Atravessei o campo, fui falar com ele e disse: 'Você tem que chorar. É importante se livrar dessa tristeza e dessa raiva que está sentindo. Mas, às vezes, Deus coloca alguns contratempos no nosso caminho para que a gente olhe para trás e diga que não estava no caminho certo. Você tem que encarar esse infortúnio como uma oportunidade de crescimento. Pode ter certeza de que ninguém aqui vai te tratar como um criminoso, o pior jogador do mundo, ou culpado de qualquer coisa. Você é um jogador promissor, do clube, e eu vou te acolher. O grupo não vai te tratar como um jogador sem salvação, mas você tem que saber que cometeu um erro e melhorar como atleta.' Faz parte do jogo."
O apoio e as palavras de sabedoria ajudaram Arthur a recuperar a confiança. Ele deu a volta por cima e se tornou peça fundamental da seleção brasileira Sub-20, ajudando o país a conquistar o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20.
Como está indo
A transição de Arthur para o futebol profissional tem sido notável. Inicialmente escalado como titular para suprir ausências no elenco, ele não demorou a se firmar como presença regular. Na temporada passada, disputou 17 partidas pelo Athletico-PR na campanha do acesso à Série A e ganhou ainda mais espaço desde então, somando 25 aparições na elite em 2026.
Seus antigos instintos ofensivos ainda aparecem quando ele se aventura no ataque. Prova disso foi seu primeiro gol como profissional, marcado no recente empate por 3 a 3 com o Coritiba. Após um escanteio, Arthur dominou a bola com um toque de grande qualidade quando ela caiu na área e, com tranquilidade, finalizou para as redes, colocando o Athletico-PR em vantagem por 2 a 0.
A rápida ascensão de Arthur também despertou o interesse de clubes de diferentes partes do mundo. O Tottenham enviou olheiros para observá-lo em abril e, depois de acompanhar suas atuações, decidiu apresentar uma proposta formal de cerca de € 21 milhões. O Athletico-PR, porém, recusou a oferta. Com mais de dois anos restantes de contrato e uma multa rescisória de € 60 milhões, o Furacão pretende seguir acompanhando de perto a evolução do defensor em Curitiba.
O progresso de Arthur atingiu um novo patamar quando o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, o convocou para os amistosos internacionais contra Austrália e Índia. A experiência com o elenco principal permitirá que o jovem aprenda ao lado de defensores de alto nível, como Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal. Ao mesmo tempo, ele terá a oportunidade de dividir os treinamentos com nomes como Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Jr., do Real Madrid.
Maiores pontos fortes
A formação de Arthur, que passou pelo ataque e pelo futsal, lhe confere um perfil único como zagueiro moderno. Dono de força física excepcional e grande capacidade no jogo aéreo, ele dificulta a vida dos adversários nos duelos individuais.
Seus desarmes são outro ponto forte. Arthur se lança sobre os adversários com carrinhos ou no corpo a corpo, enquanto sua leitura de jogo permite antecipar as jogadas e interceptar passes com precisão. Sua compostura e qualidade técnica na saída de bola também impressionam, colocando em prática, em outra área do campo, habilidades que desenvolveu durante os tempos de atacante.
Como destacou Bellão: "Para mim, ele personifica o espírito do Athletico-PR, é tudo o que o Athletico-PR quer em um defensor, porque é muito bom defensivamente, muito forte. Seu jogo aéreo é de altíssimo nível. Seus desarmes são cruciais. E tem muita qualidade na saída de bola, algo que herdou do tempo em que era atacante."
Margem para melhorar
Aos 19 anos, Arthur ainda está refinando sua leitura tática e, ocasionalmente, é surpreendido pelo ritmo acelerado das partidas da Série A. Enfrentar atacantes experientes da elite significa que qualquer pequena perda de concentração pode ser explorada, enquanto sua disposição para dar carrinhos pode causar problemas quando ele erra o tempo da jogada.
O episódio do pênalti em sua estreia mostrou que controlar a intensidade emocional em momentos de alta pressão é uma área que ele ainda precisa desenvolver. Além disso, o fato de já ter cumprido duas suspensões por acúmulo de cartões amarelos na Série A nesta temporada, somando 10 advertências em 50 jogos como profissional, indica que há espaço para evolução nesse aspecto.
Manter a consistência no clube será o principal foco de Arthur no restante da temporada, mas os próximos amistosos da seleção brasileira oferecerão um tipo diferente de teste, agora ao lado de estrelas internacionais já estabelecidas.
O próximo... Thiago Silva?
Após a transição bem-sucedida de atacante para zagueiro, Arthur reúne diversas características dos defensores modernos que se destacam com a bola nos pés, levando para a linha de defesa a qualidade técnica que desenvolveu como meio-campista e atacante.
Ele tem como ídolo Thiago Silva, ex-jogador de Chelsea, Milan e PSG, e descreveu um encontro recente com o brasileiro como "o dia mais feliz da minha vida". Assim como a lenda da seleção brasileira, Arthur combina força física e coragem para se destacar no mais alto nível.
O que vem a seguir?
Em apenas quatro anos, Arthur passou de um atacante à beira de ser dispensado das categorias de base a integrar a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, em uma trajetória marcada por reviravoltas e uma ascensão meteórica.
A prioridade imediata agora será representar a seleção nos amistosos e causar uma boa impressão para seguir nos planos de Ancelotti enquanto a equipe se prepara para a Copa América de 2028.
No futebol de clubes, o Athletico-PR terá o desafio de manter seu pilar defensivo. Com quase 50 jogos como profissional e vivendo um momento de ascensão, Arthur certamente seguirá despertando o interesse de clubes europeus caso mantenha essa trajetória. Na próxima investida, porém, o Athletico-PR pode ter mais dificuldades para segurá-lo.