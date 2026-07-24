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Zé Lucas Sport 2026Reprodução/Instagram
Joaquim Lira Viana

Zé Lucas: a joia do Sport disputada por Flamengo e Cruzeiro que desponta como um dos mais promissores volantes brasileiros

Especiais e Opinião
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Capitão da seleção brasileira nas categorias de base, o pernambucano de 18 anos ganhou espaço entre os profissionais e já entrou na mira de grandes clubes no Brasil e no exterior

O Brasil exporta atacantes como nenhum outro país. Mas um volante capaz de controlar o jogo, sair com a bola e liderar o meio-campo — esse o futebol brasileiro ainda procura. Zé Lucas, aos 18 anos, se candidata ao posto.

A ascensão do volante pernambucano aconteceu de forma rápida. Revelado pelo Sport, ele se tornou referência nas categorias de base do clube, ganhou espaço na seleção brasileira desde cedo e passou a vestir a braçadeira de capitão em diferentes competições. O reconhecimento veio acompanhado de uma sequência de atuações que aceleraram sua chegada ao elenco principal do Leão da Ilha e colocou seu nome no radar de alguns dos maiores clubes do país.

Não por acaso, Flamengo e Cruzeiro travam uma disputa acirrada por sua contratação, enquanto equipes europeias acompanham sua evolução de perto. Mas o que está em jogo vai além de uma negociação milionária. Zé Lucas é capaz de preencher uma lacuna que ficou escancarada na Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil voltou para casa precocemente e o meio-campo apareceu como um dos setores mais problemáticos da equipe. Se mantiver a trajetória ascendente, o pernambucano tem tudo para ser a resposta que a seleção brasileira tanto procura.

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  • Zé Lucas Sport 2025Reprodução/Instagram

    Onde tudo começou

    José Lucas Gomes da Silva, o Zé Lucas, nasceu em Vitória de Santo Antão, município da Zona da Mata de Pernambuco, a cerca de 50 quilômetros do Recife. Foi lá que deu os primeiros passos no futebol antes de ingressar nas categorias de base do Sport, aos oito anos. Como tantas crianças brasileiras, Zé Lucas iniciou no futsal, modalidade em que permaneceu durante boa parte da infância.

    A mudança para o campo aconteceu apenas aos 13 anos, mas o período nas quadras duras acabou moldando características que seguem presentes em seu futebol. Acostumado a atuar em espaços reduzidos, desenvolveu rapidez no raciocínio, controle de bola refinado e passou a lidar com naturalidade com a pressão dos adversários.

    A evolução foi tão rápida na base do Sport que o volante pulou etapas. Ainda aos 16 anos, antes mesmo de concluir sua formação nas categorias inferiores, foi chamado pelo técnico Pepa para integrar o elenco profissional do Leão da Ilha. A promoção surpreendeu pela idade, mas era consequência direta do que o clube observava diariamente no centro de treinamento: um jogador que já demonstrava maturidade incomum para ocupar uma das posições mais complexas do futebol.

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  • Zé Lucas Brasil 2025Reprodução/Instagram

    A grande chance

    A primeira grande mudança na carreira de Zé Lucas aconteceu no início de 2025. Com o elenco principal do Sport em pré-temporada, o técnico português Pepa decidiu utilizar uma equipe formada majoritariamente por atletas da base nas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano. Foi nesse contexto que o volante recebeu sua primeira oportunidade entre os profissionais.

    A estreia aconteceu no dia 11 de janeiro de 2025, no empate por 1 a 1 com o Afogados, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Aos 16 anos, Zé Lucas começou a partida como titular e atuou durante os 90 minutos. A personalidade demonstrada naquele jogo fez com que Pepa optasse por mantê-lo no elenco principal mesmo após o retorno dos jogadores mais experientes da pré-temporada. Poucas semanas depois, o volante já participava de clássicos estaduais e de partidas da Copa do Nordeste, confirmando que sua promoção não havia sido à toa.

    As atuações no Sport renderam rapidamente o reconhecimento nacional. Em 10 de fevereiro de 2025, Zé Lucas recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira sub-17, chamada pelo técnico Dudu Patetuci para amistosos diante do Equador, em Guayaquil, como preparação para o Sul-Americano da categoria. A estreia com a camisa amarela aconteceu no dia 24 de fevereiro, também como titular, e foi suficiente para assegurar sua permanência no grupo que viajaria à Colômbia um mês depois.

    O torneio continental acabou consolidando sua reputação. Titular durante toda a campanha e capitão da equipe, Zé Lucas foi uma das referências do meio-campo na conquista do Sul-Americano sub-17, disputado entre março e abril de 2025. A partir dali, passou a entrar no radar de clubes no Brasil e no exterior.

  • Zé Lucas Sport 2026Reprodução/Instagram

    Como está indo

    A Copa do Mundo Sub-17 de 2025, disputada no Catar, foi o palco que faltava para Zé Lucas mostrar ao mundo o que o futebol pernambucano já sabia. Capitão da seleção brasileira durante todo o torneio, o volante foi uma das referências do meio-campo brasileiro na campanha que chegou até as semifinais, e sua participação não passou despercebida para quem entende do assunto.

    Simone Jatobá, analista brasileira do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa, destacou as atuações do volante no torneio: "É um jogador que circula bastante dentro do campo, faz grandes desarmes e arma bem o jogo. Ele está sempre se comunicando com os outros atletas. É um jogador muito bom, gostei dele. Acho que tem futuro na seleção brasileira", avaliou, em entrevista ao GE. "Ele está representando muito bem a seleção brasileira e demonstra muita seriedade em campo. É um orgulho para a torcida do Sport", completou.

    O início de 2026 confirmou o que o Mundial havia antecipado. Após se recuperar de uma lesão no fim de 2025, Zé Lucas voltou a ser titular absoluto no Sport e foi peça importante na conquista do tetracampeonato pernambucano, nas finais contra o Náutico. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, Zé Lucas vem sendo essencial para a equipe rubro-negra, titular em todos os 14 jogos na competição e motorzinho do meio-campo, apesar de que o Sport não vem de grande fase e ocupa a oitava posição na tabela, sem vitórias nos últimos cinco jogos.

    Como um dos volantes mais eficientes da Série B aos 18 anos, não demoraram para chegar as propostas. Flamengo e Cruzeiro vem tendo um embate acirrado pela contratação de Zé Lucas desde o início de julho, enquanto o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Olympique de Marseille, da França, também demonstraram interesse no jogador.

    O Cruzeiro foi o primeiro a formalizar uma proposta, oferecendo € 3,5 milhões, cerca de R$ 20 milhões, enquanto o Flamengo chegou com uma oferta de € 2,5 milhões, cerca de R$ 14,5 milhões. Com os bônus, ambas as propostas podem chegar a cerca de € 6 milhões (cerca de R$ 35 milhões), mas a oferta do Cruzeiro agrada mais ao Sport por garantir uma quantia maior de forma imediata.

    Um detalhe separa os projetos dos dois clubes brasileiros: o Cruzeiro pretende integrar Zé Lucas ao elenco principal desde a chegada, enquanto o Flamengo planeja inicialmente levá-lo ao time sub-20 para maturar melhor seu jogo. Até o momento, nenhuma decisão foi tomada.

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  • Zé Lucas Brasil 2026Reprodução/Instagram

    Pontos fortes

    Zé Lucas é um volante que parece estar em todo lugar ao mesmo tempo. A intensidade na marcação é sua marca registrada: combativo nos duelos, certeiro nos desarmes e incansável na pressão, ele não deixa o adversário transitar com tranquilidade pelo centro do campo. Por isso, pode-se dizer que a expertise defensiva é sua principal e melhor característica neste promissor início de carreira.

    Mas ele não se limita a ser um bom defensor. Sua estatura de 1,73 metros de altura lhe permite ter um centro de gravidade baixo, o que aumenta a facilidade no trato e na condução da bola em espaços curtos. Destro de toque apurado, Zé Lucas se sente confortável para receber entre as linhas, girar o corpo sob pressão e iniciar jogadas com segurança. É um volante completo: o primeiro a pressionar quando o adversário tem a bola e o primeiro a tocá-la quando a defesa a recupera.

    Outras características em Zé Lucas que são difíceis de treinar, e que a analista da Fifa Simone Jatobá já havia notado ao observá-lo no Mundial Sub-17, são o seu espírito de liderança e comunicação constante com os companheiros em campo. Não são qualidades que surgiram do nada — Zé Lucas carrega a braçadeira de capitão desde as categorias de base do Sport e a repetiu em diversas oportunidades pela seleção brasileira sub-17 —, mas ainda assim impressionam pela pouca idade do jogador. Com o tempo, a maturidade e experiência só tendem a melhorar estes aspectos.

  • Zé Lucas Sport 2026Reprodução/Instagram

    Espaço para melhorias

    Zé Lucas tem 18 anos e já acumula 57 partidas como profissional — um número expressivo para a idade, mas que esconde uma lacuna relevante: em dois anos no elenco principal do Sport, o volante ainda não marcou um gol nem registrou uma assistência. Para um jogador que circula tanto pelo campo e que tem o passe como um de seus pontos fortes, participar mais diretamente das jogadas ofensivas deve ser um objetivo a se colocar para o futuro de sua carreira.

    E participar não só no sentindo de dar passes decisivos perto da meta adversária, mas também de pisar mais na área em busca de finalizações. Volantes de elite que dominam a função costumam se tornar uma ameaça real nos chutes de longa distância, recurso que Zé Lucas ainda não tem, mas que pode incorporar ao seu jogo.

    Outro ponto a trabalhar vem justamente de uma das maiores virtudes de Zé Lucas. A combatividade nos duelos e a intensidade na marcação são características que fazem dele um volante difícil de enfrentar, mas que também o levam a exagerar nas chegadas com uma frequência que pode preocupar: são 7 cartões amarelos em 23 jogos em 2026, sendo quatro na Série B do Brasileirão. Saber dosar a intensidade sem perder a essência, portanto, é o desafio que o atleta de 18 anos terá de encarar à medida que subir de nível.

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    O próximo... Andrey Santos?

    O caminho que Zé Lucas percorre tem um paralelo claro no futebol brasileiro recente, que é Andrey Santos. Revelado pelo Vasco aos 18 anos, o volante que hoje defende o Manchester United seguiu uma trajetória muito parecida: foi capitão das seleções de base, titular absoluto no clube desde cedo e transferido para a Europa ainda jovem após chamar a atenção de grandes equipes. A combinação de maturidade tática e intensidade física foi o que o projetou ao mercado europeu, e são exatamente esses os atributos que fazem Zé Lucas ser monitorado por Shakhtar Donetsk e Olympique de Marseille antes de completar 19 anos.

    No estilo de jogo, as semelhanças também aparecem. Andrey é um volante combativo, que reage bem à pressão e tem bom controle de bola. A diferença mais evidente está na participação ofensiva: Andrey marcou oito gols em uma única temporada pelo Vasco, sendo um jogador confortável em pisar na área a buscar finalizações de média distância, enquanto Zé Lucas ainda não desencantou no profissional.

    Mas é necessário deixar claro que a comparação não é um teto, é uma referência. Andrey Santos levou alguns anos para encontrar consistência na Europa e, aos 22 anos, ainda está construindo sua trajetória. Zé Lucas, por sua vez, está apenas começando a escrever a sua. Se o volante pernambucano conseguir preencher as lacunas ofensivas que ainda tem e continuar evoluindo no nível de jogo, o paralelo pode se tornar ainda mais justo com o tempo.

  • Zé Lucas Sport 2026Reprodução/Instagram

    O que vem a seguir

    A decisão sobre o próximo clube vai definir os rumos imediatos da carreira de Zé Lucas. Com o Cruzeiro oferecendo uma vaga no elenco principal desde a chegada e o Flamengo planejando integrá-lo inicialmente ao sub-20, o volante e seu entorno têm pela frente uma escolha que vai além do valor financeiro das propostas. Para um jogador que já é titular absoluto no profissional, minutos em campo pesam tanto quanto contratos.

    Independentemente do destino, o calendário da seleção brasileira já reserva espaço para ele. Recentemente convocado para os amistosos da seleção sub-20, Zé Lucas segue acumulando passagens pelas categorias de base da Amarelinha em um ritmo que sugere que a convocação para a seleção principal não deve demorar muito. Aos 18 anos, com 57 partidas como profissional, liderança comprovada e o olhar de Carlo Ancelotti atento ao futebol brasileiro, o volante pernambucano está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo.

    O futebol brasileiro procura há anos um volante capaz de combinar marcação, construção e personalidade em campo. Zé Lucas não promete ser esse jogador, ele já demonstra que pode ser. O resto é questão de tempo.