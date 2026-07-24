Zé Lucas: a joia do Sport disputada por Flamengo e Cruzeiro que desponta como um dos mais promissores volantes brasileiros

A Copa do Mundo Sub-17 de 2025, disputada no Catar, foi o palco que faltava para Zé Lucas mostrar ao mundo o que o futebol pernambucano já sabia. Capitão da seleção brasileira durante todo o torneio, o volante foi uma das referências do meio-campo brasileiro na campanha que chegou até as semifinais, e sua participação não passou despercebida para quem entende do assunto.

Simone Jatobá, analista brasileira do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa, destacou as atuações do volante no torneio: "É um jogador que circula bastante dentro do campo, faz grandes desarmes e arma bem o jogo. Ele está sempre se comunicando com os outros atletas. É um jogador muito bom, gostei dele. Acho que tem futuro na seleção brasileira", avaliou, em entrevista ao GE. "Ele está representando muito bem a seleção brasileira e demonstra muita seriedade em campo. É um orgulho para a torcida do Sport", completou.

O início de 2026 confirmou o que o Mundial havia antecipado. Após se recuperar de uma lesão no fim de 2025, Zé Lucas voltou a ser titular absoluto no Sport e foi peça importante na conquista do tetracampeonato pernambucano, nas finais contra o Náutico. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, Zé Lucas vem sendo essencial para a equipe rubro-negra, titular em todos os 14 jogos na competição e motorzinho do meio-campo, apesar de que o Sport não vem de grande fase e ocupa a oitava posição na tabela, sem vitórias nos últimos cinco jogos.

Como um dos volantes mais eficientes da Série B aos 18 anos, não demoraram para chegar as propostas. Flamengo e Cruzeiro vem tendo um embate acirrado pela contratação de Zé Lucas desde o início de julho, enquanto o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Olympique de Marseille, da França, também demonstraram interesse no jogador.

O Cruzeiro foi o primeiro a formalizar uma proposta, oferecendo € 3,5 milhões, cerca de R$ 20 milhões, enquanto o Flamengo chegou com uma oferta de € 2,5 milhões, cerca de R$ 14,5 milhões. Com os bônus, ambas as propostas podem chegar a cerca de € 6 milhões (cerca de R$ 35 milhões), mas a oferta do Cruzeiro agrada mais ao Sport por garantir uma quantia maior de forma imediata.

Um detalhe separa os projetos dos dois clubes brasileiros: o Cruzeiro pretende integrar Zé Lucas ao elenco principal desde a chegada, enquanto o Flamengo planeja inicialmente levá-lo ao time sub-20 para maturar melhor seu jogo. Até o momento, nenhuma decisão foi tomada.