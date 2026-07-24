Zé Lucas: a joia do Sport disputada por Flamengo e Cruzeiro que desponta como um dos mais promissores volantes brasileiros

O Brasil exporta atacantes como nenhum outro país. Mas um volante capaz de controlar o jogo, sair com a bola e liderar o meio-campo — esse o futebol brasileiro ainda procura. Zé Lucas, aos 18 anos, se candidata ao posto.
A ascensão do volante pernambucano aconteceu de forma rápida. Revelado pelo Sport, ele se tornou referência nas categorias de base do clube, ganhou espaço na seleção brasileira desde cedo e passou a vestir a braçadeira de capitão em diferentes competições. O reconhecimento veio acompanhado de uma sequência de atuações que aceleraram sua chegada ao elenco principal do Leão da Ilha e colocou seu nome no radar de alguns dos maiores clubes do país.
Não por acaso, Flamengo e Cruzeiro travam uma disputa acirrada por sua contratação, enquanto equipes europeias acompanham sua evolução de perto. Mas o que está em jogo vai além de uma negociação milionária. Zé Lucas é capaz de preencher uma lacuna que ficou escancarada na Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil voltou para casa precocemente e o meio-campo apareceu como um dos setores mais problemáticos da equipe. Se mantiver a trajetória ascendente, o pernambucano tem tudo para ser a resposta que a seleção brasileira tanto procura.