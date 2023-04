O Botafogo já ganhou a Copa do Brasil?

O Alvinegro é dono do recorde de maior público na história da competição, mas a lembrança daquele jogo não é das melhores

Sem conquistar um título nacional desde 1995, a Copa do Brasil surge a cada temporada como um dos grandes objetivos do Botafogo. A equipe da Estrela Solitária nunca foi campeã do torneio, iniciado em 1989 e que ao longo dos anos ganhou importância (e premiações em dinheiro) cada vez maior.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

A melhor campanha do Botafogo foi em 1999, quando chegou na final. O Alvinegro passava dificuldades naquele Brasileirão, mas na Copa do Brasil passou por São Paulo (oitavas de final) e superou Athletico-PR e Palmeiras nos pênaltis (respectivamente nas quartas e semifinais) para chegar na decisão. Como o adversário era o Juventude, o Glorioso foi considerado franco favorito para o título. Mas sabemos que o futebol não funciona bem assim.

Um duelo recheado de polêmicas de arbitragem terminou com vitória do Juventude por 2 a 1 na ida. O Botafogo precisava apenas de uma vitória simples no duelo de volta para ser campeão, mas não conseguiu balançar as redes da equipe gaúcha e o Ju foi campeão após o empate sem gols no Maracanã. Aquela final detém até hoje, e será durante um longo tempo, o recorde de público da competição: 101.581 torcedores estiveram no estádio naquela ocasião.

De lá para cá, a Copa do Brasil continuou a aparecer como sonho... mas na verdade rendeu mais pesadelos do que qualquer outra coisa, uma vez que, desde então, o Botafogo passou a protagonizar algumas eliminações inesperadas e frustrantes para o seu torcedor.