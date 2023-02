Botafogo x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Clássico carioca na área! Botafogo e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (25), às 18h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

O Botafogo volta a campo buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no Cariocão para reduzir a diferença para o líder Flamengo. Atualmente, o Alvinegro soma 16 pontos, enquanto o rival registra 20. Restam três rodadas para o fim da Taça Guanabara.

Para o confronto, o Botafogo não poderá contar com Adryelson, suspenso. Assim, o técnico Luis Castro pode optar pela entrada de Joel Carli na zaga, enquanto o Flamengo pode ter um time reserva em campo, por conta da decisão da Recopa Sul-Americana.

"Obviamente que é diferente. Nosso grupo encara todo jogo como se fosse final. Estamos nos preparando bem para fazer um grande jogo. Esperamos conseguir uma vitória para sequência de trabalho, A gente sabe que eles têm três times muito fortes. Não faz diferença. Vamos dar o nosso melhor e nos preparar para fazer um grande jogo", afirmou Victor Cuesta.

No meio da semana, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Independiente del Valle por 1 a 0, em Quito, pelo primeiro jogo da final da Recopa. Agora, a equipe comandada por Vítor Pereira precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para a prorrogação. A volta está marcada para a próxima terça-feira (28), no Maracanã.

Em 343 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo uma pequena vantagem. Foram 126 vitórias, contra 104 do Botafogo, além de 113 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2022, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Joel Carli, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Patrick de Paula (Lucas Fernandes); Gustavo Sauer (Lucas Piazon), Víctor Sá e Tiquinho. Técnico: Luis Castro.

Flamengo: Matheus Cunha; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Wesley; Igor Jesus (Matheus Gonçalves), Erick Pulgar e Matheus França; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão. Técnico: Vítor Pereira.

Desfalques

Botafogo

Rafael e Adryelson estão suspenso, enquanto Breno, Eduardo, Phillipe Sampaio, Gatito Fernández e Kayque estão no departamento médico.

Flamengo

Léo Pereira e Gerson estão em transição física, enquanto Filipe Luís, Victor Hugo e Bruno Henrique seguem no DM.

Quando é?