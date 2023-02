Quando é o jogo de volta entre Flamengo e Del Valle pela Recopa 2023?

Uma semana depois do jogo de ida, times voltam a se encontrar para definir o campeão

Flamengo e Independiente del Valle se enfrentaram em Quito, no Equador, nesta terça-feira, 21 de fevereiro, pela Recopa Sul-Americana. Os brasileiros acabaram derrotados por 1 a 0, mas ainda terão uma chance de reverter o placar que definirá o grande campeão da América do Sul, uma vez que mais 90 minutos (ou até mais) aguardam os vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

O jogo de volta não demora muito para ser realizado - acontece apenas uma semana depois da ida. Assim, no dia 28 de fevereiro, também um terça-feira, o Flamengo, dessa vez mandante, recebe os equatorianos no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).

O Flamengo, por ter sido o campeão da Libertadores em 2022, conquistou a vantagem de decidir o título em casa. Desta forma, caso vença o Del Valle após os 180 minutos (mais acréscimos), poderá levantar sua primeira taça de 2023 diante de sua torcida.

O vencedor, aliás, será o time que tiver mais gols marcados no placar agregado - de forma que o Del Valle tem a vantagem do empate no jogo de volta. Caso o Flamengo "devolva" o 1 a 0, empatando o placar final, as equipes terão de disputar a prorrogação, dividida em dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, então a definição vai para as penalidades.