Flamengo tropeça fora de casa na Recopa e terá que se recuperar em jogo no Maracanã

Com Vitor Pereira pressionado, time aposta na força da torcida no Rio por primeiro título

O Flamengo decepcionou o seu torcedor em mais uma partida decisiva em 2023. O time carioca foi até o Equador enfrentar o Independiente del Valle e acabou tropeçando diante dos equatorianos, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, graças a um gol anotado por Carabajal após jogada de bola parada. Agora, a equipe terá que correr atrás do prejuízo no jogo de volta, que será realizado na próxima terça-feira (28), no Maracanã.

Dentre os fatores que contribuíram para a má atuação da equipe carioca está a altitude, que deixou em evidência os problemas no preparo físico que tem apresentado desde o começo da temporada. No entanto, para o técnico português Vitor Pereira, o time tem totais condições de reverter o resultado.

“Não é fácil jogar aqui, a equipe adversária tem qualidade. Mas, no primeiro tempo, as melhores situações de gol foram nossas. Nós tivemos duas, três situações para fazer gol e acredito que, se tivéssemos feito o gol, teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, mas levamos com um gol de bola parada. Os jogadores que entraram foram bem, o Cebola (Everton) ia fazer um gol... Mas a Recopa está em aberto, estou convencido. Acredito sinceramente que em nossa casa vamos reverter o resultado”, disse o comandante após a partida.

Mesmo com a esperança por parte do treinador, o Rubro-Negro terá que resolver diversos problemas dentro de campo, principalmente no setor defensivo, já que viu o Del Valle finalizar mais de 20 vezes nos 90 minutos do jogo em Quito.

Vitor Pereira sob pressão

Getty Images

Com o revés mais recente, Vitor Pereira viu a pressão sobre seu trabalho crescer mais uma vez, na esteira dos resultados ruins em decisões apenas no último mês. No jogo no Equador, o Flamengo teve boas chances, principalmente na primeira etapa, onde facilmente poderia ter aberto o placar, mas desperdiçou as oportunidades e voltou para o Brasil precisando correr atrás do resultado.

Parte da torcida tem utilizado as redes sociais para manifestar o desejo pela troca no comando técnico do Fla, e uma parcela significativa dos pedidos é direcionada a um retorno de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e a Libertadores pelo clube na temporada passada. Apesar disso, a diretoria flamenguista já reiterou que contratou um treinador para a temporada inteira, e que Vítor Pereira está somente no início da sua caminhada pelo Flamengo. Todavia, o cenário atual não exclui a chance das críticas ficarem ainda mais intensas em caso de um novo resultado ruim pela Recopa.

Antes do confronto contra o Independiente del Valle, o Flamengo tem pela frente um clássico contra o Botafogo no sábado (25), podendo chegar embalado para a decisão continental em caso de vitória.