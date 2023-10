Botafogo x Athletico-PR: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo abrir ainda mais na liderança, o Botafogo enfrenta o Athletico-PR na noite deste sábado (21), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após um momento de instabilidade, o Botafogo conseguiu deixar a turbulência para trás e está há três partidas sem perder. O Fogão, líder com 58 pontos, espera mais uma vez pelo apoio de sua torcida para seguir firme em sua caminhada rumo ao título nacional.

Do outro lado, o Athletico-PR vem de vitória importante que o colocou na sexta posição, com 44 pontos. O Rubro-Negro quer o segundo triunfo consecutivo fora de casa para continuar na zona de classificação para a Libertadores.

As equipes já se enfrentaram 55 vezes, com 20 vitórias do Botafogo, 27 do Athletico-PR, além de 8 empates.

Prováveis escalações

Botafogo: Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Freitas, Pires, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá.

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno, Esquivel; Cuello, Erick, Fernandinho, Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli, Pablo.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Canobbio está suspenso.

Quando é?