Botafogo abre negociação por James Rodríguez, que prioriza retorno à Europa

John Textor lidera as conversas e tenta convencer colombiano

O sonho de John Textor é contratar uma estrela a nível mundial para o Botafogo nesta janela de transferências. O dono da SAF do clube alvinegro tentou Edinson Cavani, sem sucesso, e agora mira em James Rodríguez. A notícia foi trazida pela Win Sports TV e confirmada pela GOAL.

Ainda segundo soube a reportagem, a negociação, que já está em curso, é tratada como muito difícil pelos alvinegros, uma vez que James deixou claro que prioriza um retorno ao futebol europeu.

Textor, por sua vez, não desanima e é o responsável por tratar diretamente de convencer o astro colombiano a topar o projeto Alvinegro.

Mais artigos abaixo

Por intermédio de Textor, o Botafogo sinalizou que está disposto a pagar cerca de 5 milhões de dólares ao Al Rayyan pela contratação do meia.

Al Rayyan

O clube do Qatar se mostra disposto a negociar por esses valores e sugere a possibilidade dos cariocas envolverem algum atleta. O maior obstáculo no momento é mesmo o desejo do colombiano.