Botafogo 0 x 1 Fluminense: lances, golaço de Manoel, provocações e mais do clássico do Brasileirão 2022

Com um golaço do zagueiro Manoel, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que marcou o adeus de Luiz Henrique, vendido ao Bétis, da Espanha. A vitória deixou o Tricolor colocado no G4, na sexta posição, com 21 pontos.

Com a mesma escalação pela terceira vez seguida, o Fluminense começou o jogo com amplo domínio. O time Tricolor chegou a ter 85% de posse de gola. Apesar disso, no entanto, teve certa dificuldade para criar boas chances.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Botafogo teve aquela que talvez tenhas sido a melhor chance do jogo. Matheus Nascimento avançou em velocidade e chutou de fora da área, a bola passou perto.

No segundo tempo, o Fluminense voltou da mesma forma, valorizando a posse de bola e buscou encontrar espaços pelo lado esquerdo. Depois de algumas chances criadas, o time de Fernando Diniz chegou ao gol da vitória aos 37 do segundo tempo, em grande jogada de Manoel, que driblou dois e fuzilou o gol de Gatito Fernandez. O técnico Luiz Castro assistiu a derrota do Botafogo das tribunas, uma vez que estava cumprindo suspensão.

O Fluminense terminou o jogo com 72% de posse de bola e dez finalizações. O Botafogo, mais reativo, teve oito finalizações no total. O Tricolor encara agora o Corinthians, na próxima rodada, e o Alvinegro enfrenta o Red Bull Bragantino.

